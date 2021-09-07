سر الفوز في مسابقة الحلم mbc بجائزة الـ 250.000 دولار

بواسطة محمد فوزي

حالة كبيرة من الترقب من قبل الآلاف، في انتظار إعلان موعد السحب الجديد على جائزة مسابقة الحلم 2021 بقيمة ربع مليون دولار أمريكي، بالتزامن مع استمرار تلقي طلبات الاشتراك من جميع الدول، لدخول السحب الجديد المقبل، عبر طرق المشاركة المعروفة، سواء من خلال الاتصال على الرقم المرادف لدولتك، أو إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى ذات الرقم أو الرقم الدولي الموحد، أو من خلال تسجيل كافة البيانات المطلوبة عبر الموقع الرسمي للمسابقة، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية ثم اتباع إجراءات التفعيل.

سر الفوز في مسابقة الحلم mbc بجائزة الـ 250.000 دولار

سر الفوز في مسابقة الحلم

وفي ظل استمرار عمليات الاشتراك المكثف من قبل آلاف المواطنين، أملاً في الحصول على إحدى جوائز المسابقة، يحاول الكثيرين في الوقت ذاته، عن البحث عن سر الفوز في مسابقة الحلم، أو الخبايا التي تقربهم من الظفر بالجائزة المرتقبة، وهو ما يتمثل في الآتي:

  1. تأكيد الاشتراك عبر إحدى الطرق السابق ذكرها.
  2. الإجابة بشكل صحيح على سؤال المسابقة التي يصلك عبر رسالة.
  3. محاولة الاشتراك أثناء بث حلقة السحب الجديد.

يهمك أيضًا:
أرقام الاشتراك في المسابقة من جميع الدول.
حقق حلمك واربح مع مسابقة الحلم بـ 4 طرق سحب الـ 125.000$

كيف تصبح مليونير من الفوز بجائزة مسابقة الحلم mbc؟
سر الفوز في مسابقة الحلم mbc بجائزة الـ 250.000 دولار

أسماء الفائزين خلال العام الجاري

وفي نهاية المقال، ننشر لكم أسماء الفائزين في المسابقة جميعًا خلال العام الجاري، مع استمرار الإعلان عن فائزين جدد خلال الفترة المقبلة، حتى إعلان الرابح بجائزة الحلم الأكبر في 31 ديسمبر المقبل على جائزة المليون دولار، والفائزين موضحين في الجدول التالي:

الرقم اســم الفائز تاريخ الجائزة القيمة
1 محمد اللباني – الإمارات 2021-02-25 $125,000
2 محمد مقبول حسين – السعودية 2021-03-11 $5,000
3 أمجد كوجان – السعودية 2021-03-11 $10,000
4 حميد أدهي – السعودية 2021-03-11 $15,000
5 سيد سعد محمد – مصر 2021-03-11 $20,000
6 إبراهيم عبدالغني السيد – مصر 2021-03-11 $30,000
7 محمود محمد العبيد – الإمارات 2021-04-01 $250,000
8 محمد طارق عبدالوهاب – السعودية 2021-05-15 $500,000
9 حمزة البشير – الكويت 2021-05-15 $30,000
10 مسعد فهد العنزي – الكويت 2021-06-10 $5,000
11 ابراهيم علي احمد – السعودية 2021-06-10 $15,000
12 حلمي ابراهيم غلاب – مصر 2021-06-10 $20,000
13 محمد مبارك طه – السعودية 2021-06-10 $30,000
14 ربيع التنبوك – سوريا 2021-06-10 $10,000
15 أحمد إبراهيم محمد الإمارات 2021-07-01 $250,000
16 عارف احمد الزهراني – السعودية 2021-07-13 $5,000
17 أحمد محمد عيد – فلسطين 2021-07-14 $5,000
18 محمد عبدو الحسبي – السعودية 2021-07-15 $5,000
19 محمد سعد الملكي – السعودية 2021-07-16 $5,000
20 عبدالغفار صالح ناصر الهبيلي – السعودية 2021-07-17 $10,000
21 عبد الفتاح أحمد منظور شحاتة 2021-07-18 $10,000
22 عيده عبد المحسن – الإمارات 2021-07-19 $20,000
23 غالية الحسين – سوريا 2021-08-05 $100,000
24 إبراهيم محمد الساعدي – السعودية 2021-08-05 $125,000


Avatar of محمد فوزي
محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر