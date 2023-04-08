ست خطوات لكتابة مقال بشكل احترافي

ما هو المحتوى الرقمي

المحتوى الرقمي هو؛ تلك الرسالة التي يمكن للملقى أو المرسل استخدامها لإيصال أفكاره بأي أسلوب يتناسب مع مستوى المتلقي العلمي؛ وتكون الرسالة بتنسيق رقمي مثل الصور، أو الصوت، أو الفيديو، أو المقال.

إن كتابة المحتوى_المقال هي أكثر الطرق ديمومة وصدقا وفعالية لنشر العلم وحفظ ونقل المعلومات بين الأجيال وعبر العصور؛ وأن الهدف من كتابة المحتوى_المقال هو إيصال المحتوى بطريقة سهلة وسلسة تلفت أنتباه القاري وتساعده على فهم واستيعاب الفكرة المطروحة، واستنباط أفكار أخرى جديدة؛ كما أن للمقال القدرة على صنع القرار؛ فمن الممكن أن تقنع عن طريق المقال القراء على اتخاذ قرار معين؛ بناء على المعلومات والقيمة التي تقدمها فى المقال للقاري ؛ فالمقالات لها تأثير كبير على الجمهور إذا أحسن استغلالها.

كيف تبدأ كتابة المحتوى_المقال بالشكل الصحيح

إن من الممكن أن تكون عملية كتابة المقال ليست سهلة؛ ولكن مع التدريب والعمل الجاد واكتساب المعرفة اللازمة لذلك؛ شيئا فشيئا يصبح الأمر سهلا؛ حتى من الممكن أن تكون الكتابة ممتعة؛ واليكم بعض القواعد والخطوات التي يجب اتباعها لكتابة محتوى_مقال جيد وبشكل صحيح

تحديد موضوع المقال

ولتحديد موضوع المقال؛ ابحث عما أنت بارع فيه من علم، أو مهارة، أو قيمة تمتلكها ومتميز فيها عن الآخرين؛ وان كنت تسعى لجلب مشاهدات فمن الممكن أن تستعين بجوجل ترايند google trends لمعرفة أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الناس.

جمع المعلومات والأفكار

البدء بجمع الأفكار، والمعلومات، وتحديد العناصر الأساسية في مقالك؛ والنقاط الفرعية، ودراسة الكلمات المفتاحية، والبحث في المواضيع التي تستحوذ على انتباه الجمهور التريند.

تنظيم الأفكار

نظم أفكارك؛ وذلك بإنشاء تسلسل منطقي لعناصر المقال؛ عن طريق التخطيط الجيد لهيكل المقال؛ ولا تغفل عن البحث فإن الوقت الذي سوف تمضيه في البحث، والمطالعة، والقراءة؛ لا بد أن يعمل على توصيل رسالة مقالك الى جمهورك المفترض؛ ويجب أن تسجل الافكار على هيئة نقاط، وعناوين رئيسية، وفرعية وأستنبط منها خط سير مقالك؛ وخط سير احداثة؛ وللحفاظ على تدفق الافكار فلابد من الكثير من القراءة أقرأ مرتين وأكتب مرة

حدد جمهورك المستهدف من كتابة المقال

تحديد الجمهور المستهدف؛ ومعرفة رغباتهم، وتطلعاتهم، واهتماماتهم وعن أي شي يبحثون؛ وعلى تلك الأسس؛ يتم تحديد المواضيع؛ وتتم مناقشة تفاصيلها؛ ودراسة إبعاد كل موضوع؛ سواء كانت اهتمام جمهورك منصب على مشكلة؛ أو سؤال يحتاج لحل؛ أو قضية رأى عاما.

تصفح مواقع منافسيك

تصفح مواقع منافسيك؛ وتتبع واعرف أفكارهم، ولاحظ ما يكتبه المنافسون حول موضوع مقالك، الذي سوف تكتب فيه؛ وانظر وتتبع الخطوات والأفكار وتقسيم المقال الذي جعلهم يتصدرون محركات البحث؛ وأدرس بعناية شكل وتقسيم عناصر المقال لديهم؛ واقرأ المزيد من المعلومات ولا تكتفى بمصدر واحد؛ ولا تقلدهم وحاول أن تكون متفردا، ومبدعا، ومتميزا.

أكتب مسودة للمقال

مع وجود التفاصيل والمخطاطات التي تم تجهيزها؛ عليك الشروع في كتابة مسودة ولا تتجنب الخطأ في تلك المسودة؛ ولكن حاول أن تجعل أفكارك تنساب بحرية وطلاقة؛ لن يكون كل شيء مثالي من أول مرة؛ بعد أن تنتهي من الكتابة؛ استرح قليلا؛ ثم ارجع لمقالك ولكن هذه المرة بعين الناقد وليست بعين الكاتب؛ فصحح الأخطاء الإملائية والنحوية التي تنتج عن السرعة في الكتابة، واعد صياغة بعض الجمل واستخدم فيها المترادفات الأقوى والأكثر تاثيرا، والمنسجمة مع خط سير مقالك؛ وضع الفواصل والنقاط؛ أعد قراءة المقال مرة وواثنين وثلاثة وسوف تلاحظ انه كلما اعدت القراءة كلما غيرت فى المقال وصححت الاخطاء، وغيرت من صياغة الجمل.