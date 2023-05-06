سبب مشاجرة المطرب “حسن شاكوش” مع زوجته ” ريم طارق”، والأخيرة تحرر محضرا ضده، وأول رد من “شاكوش”.

تصدرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخصوصا على موقع الفيس بوك بعد قيام زوجة حسن شاكوش، وتدعى ” ريم طارق” بتحرير محضر ضد زوجها مطرب المهرجانات المشهور “حسن شاكوش” وفيه وجهت إليه الاتهام بطردها من عش الزوجية في وقت متأخر من الليل، وذلك في داخل أحد الكمبوندات الشهيرة في منطقة أكتوبر، واتهمته كذلك بالاستيلاء على المنقولات الزوجية الخاصة بها والاستيلاء على شبكتها، و الاستيلاء على إيصال أمانة خاص لها ” البديل لمؤخر الصداق”.

ووضح أحد الأشخاص المقربين من الأسرة أن سبب هذا الخلاف هو أن المطرب ” حسن شاكوش ” لم يكن يعرف بأن زوجته ريم كانت متزوجة بشخص آخر قبل زواجها منه، وأن زوجها السابق من أحد المحافظات في الصعيد، وعلى إثر ذلك بدأت الخلافات بينهما وتطورت، فقام بطردها من المنزل، و لذلك نشبت بينهما الكثير من المشاكل الأسرية.

ووفقا لمصدر معروف فإن زوجة حسن شاكوش ” ريم طارق ” كانت قد أخفت عن زوجها ” شاكوش ” خبر زواجها من آخر من قبل، فاكتشف حسن هذه الزيجة عن طريق الصدفة، و لهذا فقد تطورت الخلافات بينهما وتسببت في حدوث مشاكل كبيرة، والتي على إثرها قام الزوج بطردها من منزل الزوجية “الفيلا الخاصة بشاكوش” والتي تقع في منطقة أكتوبر، كما أنه استولى على إيصال أمانة خاص بريم وبعض من المشغولات الذهبية المتعلقة بها.

وقامت ” ريم ” بتحرير محضر بسبب تضررها من زوجها ومن طردها من المنزل منذ أيام، ومما فعله من الاستيلاء على المنقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال الأمانة.

و عن المشاجرة بينهما.. فقد تلقت الأجهزة الأمنية في مدينة الجيزة بلاغًا عن طريق قسم شرطة أكتوبر من قبل ” ريم طارق ” زوجة حسن شاكوش، وتمت إحالة هذا البلاغ إلى النيابة العامة، والتي تتولى مهمة التحقيق.

وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا بواسطة مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور السيدة ريم طارق ” وهي في عمر 28 سنة ” وتعمل ربة منزل وتقيم في داخل إحدى الكومبوندات الشهيرة، إلى القسم بسبب تضررها من زوجها “حسن منصور” والشهير ب «حسن شاكوش» بسبب طرده لها من منزل الزوجية منذ أيام، وتذكر فيه أنه قد استولى على منقولاتها الزوجية وعلى شبكتها وعلى إيصال أمانة ” البديل لمؤخر الصداق”.

وأما عن تأخرها في تقديم البلاغ، فبررت بذلك أنها تأخرت على أمل أن يتم الصلح بينهما، ولكنها ذكرت أنه أرسل لها رسالة يخبرها فيها عن رغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فذهبت فورا لتحرير محضر ضده وطلبت إثبات حالة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وحوله رئيس المباحث في أكتوبر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكانت هذه المشاجرة بعد حوالي شهرين فقط من الزفاف، وفي وقتها كانت قد انتشرت صورة للعروس “ريم” وهي تسجد لله شكرا في حفل زفافها فرحة بالزواج من زوجها.

والجدير بالذكر أنه في الوقت الذي قامت فيه ريم بعمل بلاغ رسمي ضد زوجها بسبب ما ذكرته فيه، كان “شاكوش ” يعلن للأشخاص للمقربين منه عن سبب الخلاف وعن استعداده الكامل للوقوف أمام الجهات المختصة بالتحقيق.

أول رد لحسن شاكوش بعد المشكلة

وبعد انتشار الخبر وما نشرته ريم، قال شاكوش على حسابه الرسمي على منصة الفيسبوك:

مساء الفل عليكم جميعا، يمكن القصة دايما بتكون ناقصة والبيوت فيها أسرار واحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده وحق الرد بيقول إن دي لسة مراتي و ميصحش إني اتكلم عنها حتى لو مهما حصل إيه، يمكن أهل بيتي وفريق العمل الخاص بيا وأقرب الناس ليا أتاذوا جدا من الحوار ده بس بما إنها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل ده فكل اللي اقدر أقولوا الحمد الله على نعمة السكوت ونعمة العقل وقت المشكلة، و الحمد الله على كل شيء.

تعليق طليقة شاكوش بعد انتشار الخبر

وقالت طليقة المطرب “حسن شاكوش” بعد انتشار الخبر وبعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في منشور لها على الفيسبوك:

“جماعة هو الطلاق ملوش سجدة”.