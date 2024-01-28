ساعدوا الناس.. الشيخ سۆران عبدالكريم يوجه رسالة قاسية لمحتكري السلع والأدوية

قال الشيخ سۆران عبدالكريم، الداعية الإسلامي أن التاجر الذي يحتكر السلع، قلبه خالي من المحبة، مُستشهداً بقول الله سبحانه وتعالى:” لا تَحاسدُوا، وَلا تناجشُوا، وَلا تَباغَضُوا، وَلا تَدابرُوا، وَلا يبِعْ بعْضُكُمْ عَلَى بيْعِ بعْضٍ، وكُونُوا عِبادَ اللَّه إِخْوانًا”.

الشيخ سۆران عبدالكريم

وأكد الشيخ سۆران عبدالكريم، الداعية الإسلامي، خلال حواره في أحد البرامج الدينية المذاعة على فضائية “الناس”: الحب في الله ليس شعارات وكلمات يرددها الناس، وإنما بالأفعال.

ويل لمن يخبىء السلع والأدوية لارتفاع الأسعار

ووجه الشيخ سۆران عبدالكريم، الداعية الإسلامي، رسالة قاسية لمحتكرى السلع والأدوية، مُتابعاً: “ويل لمن يخبىء السلع والأدوية عشان يضاعفوا مكاسبهم”.

وتابع الشيخ سۆران عبدالكريم، الداعية الإسلامي:”طلعوا وساعدوا الناس الفلوس اللى فى الدنيا لن تفيدكم في الآخرة، شوف الناسوا اللي بتاجر مع ربنا، ساعدوا الناس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.