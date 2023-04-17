زينة ورفضها العمل مع مخرج جعفر العمدة يثيران الجدل ومحمد رمضان يبرر تجاهلها

ليست المرة الأولى التي تخرج فيها بطلة العمل الذي يخرجه محمد سامي، بتصريحات تثير الجدل وأنها لن تعمل معه مجددا، بل إنها لن تشارك مطلقا في أي عمل فني من إخراجه، فقد خرجت بطلات أعماله من قبل بمثل هذه التصريحات، ومنهم: غادة عبدالرازق ونسرين أمين ونجلاء بدر، واليوم جاء تعليق الفنانة زينة بنفس التصريح ليثير ضجة كبيرة، خاصة وأن الجميع قد لاحظ تجاهل زينة للعمل الفني وعدم الترويج له عكس ما تقوم به بقية بطلات العمل الفني، فما هي حقيقة خلاف زينة مع محمد سامي، وكيف تحدث محمد رمضان عما يدور، وهل تغيرت نهاية المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة خلال رمضان 2023م.

تصريحات زينة برفض العمل مع محمد سامي

كانت البداية مع برومو برنامج ” حبر سري”، والذي تقدمه الإعلامية ” أسما إبراهيم”، واستضافت فيه الفنانة زينة، وكان من ضمن الأسئلة التي أجابت عنها زينة هو حقيقة خلافها مع محمد سامي، وكانت إجابة زينة بأنه لا يوجد نقطة خلاف مع مخرج مسلسل “جعفر العمده”، ولكن هي عند رأيها والتي صرحت به من قبل برفضها العمل معه.

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كيف علق محمد رمضان على تجاهل زينة الترويج لمسلسله؟

أما عن محمد رمضان فقد صرح بأن زينة لا يمكنها التعامل مع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث تتولى شقيقتها ياسمين رضا مسئولية إدارة أعمال زينة إعلاميا، وبالتالي فهي المسئولة عن الترويج للمسلسل، مؤكدا على أن هذا كاف تماما بالنسبة له.

من ناحية أخرى فقد أكد رمضان على أنه لا يوجد أي خلافات أو مشاكل بين زينة وبقية أفراد أسرة مسلسل جعفر العمدة، ويعتبر هذا هو ما صرحت به الفنانة مي كساب من قبل ردا على وجود خلافات بين أبطال العمل.

ولكن هل تم تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

مع تصاعد وتيرة الأحداث في مسلسل جعفر العمدة، واقتراب موعد النهاية. ازدادت التوقعات حول النهاية المتوقعة للأحداث، وظهرت بعد الدلائل بأنه يتم تغيير النهاية مع تسريب لقطات من العمل أو تصادف توقعات للأحداث، وهو ما ساعد فيه الفيديو الذي نشرته الفنانة الكبيرة هالة صدقي، بأنها تقوم بالتصوير مجددا و لا تستطيع أن تحتفل بالعيد.

و على الرغم من أن الفنانة هالة صدقي قد قامت بحذف الفيديو على الفور من حسابها الرسمي، إلا أن هذا لم ينفي تلك التسريبات التي أشارت إلى تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة.

وفي تصريح للفنان طارق النهري، نفى أن تكون نهاية المسلسل قد تم تغييرها دون علم باقي أفراد العمل، مؤكدا على أن نهاية المسلسل لم يتم تغييرها منذ كتابتها.