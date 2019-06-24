 التخطي إلى المحتوى

زيارة الفنان أحمد جمال للمسجد الأقصى

كتب رشا حبشيفي آخر تحديث
زيارة الفنان أحمد جمال للمسجد الأقصى

قام الفنان المصري أحمد جمال بزيارة مدينة رام الله الفلسطينية قبل يومين، لكي يقوم بإحياء الحفل الغنائي ضمن مهرجان ” وين على رم الله”، كما أن الفنان أحمد جمال من زيارة المسجد الأقصى بفلسطين، حيث أنه أكد أنه قام بزيارة المسجد الأقصى مرتين.

بالإضافة إلى أنه قام بنشرة صور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورة له أمام قبة الصخرة قائلاً ” الحمد لله للمرة الثانية قدرت أدخل القدس، وأزور المسجد الأقصى” كما قال أنه يتمنى لجمهوره التمكن من زيارة المسجد الأقصى.

زيارة الفنان أحمد جمال للمسجد الأقصى

أكد الفنان أحمد جمال أنه قام بزيارة رام الله في عام 2013، وقام بإحياء حفلاً بأحد الفنادق الكبرى هناك، واستقبله الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن بمقر الرئاسة.

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

رشا حبشي

رشا حبشي مصرية، حاصلة على دبلومة مهنية في الصحافة والإعلام، حاصلة على كارنية النقابة العامة للصحافة والإعلام؛ صحفية لدى جريدة الرأي العام "جريدة ورقية"، وعملت في أكثر من صحيفة إلكترونية، أهتم بالتغطية المباشرة للأخبار، ولدت في الإسكندرية 24 أغسطس، وأقيم بالإسكندرية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.