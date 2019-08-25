ريهام سعيد في التحقيقات اليوم ” انا مريضة سمنة وكنت تخينة وممكن ارجع أتخن في أي وقت”

مثلت الاعلامية والفنانة ريهام سعيد،اليوم،امام لجنة الشكاوى والتحقيقات بنقابة الإعلاميين، وذلك من اجل التحقيق فيما نسب لها من أدعات وشكاوى قدمها ضدها المجلس القومي للمرأة، وذلك عقب حلقة السمنة ببرنامج صبايا الخير والذي يذاع على قناة الحياة المصرية.

وعقب الحلقة وما أثير حولها أصدرت نقابة الإعلامين قرار بوقف الإعلامية ريهام سعيد ومنعها من الظهور الإعلامي في أي قناة، وبالفعل أصدرت قناة الحياة قرار بوقف برنامج صبايا الخير للإعلامية ريهام سعيد لحين الانتهاء من التحقيقات.

ريهام سعيد في التحقيقات

وفي التحقيقات قالت الإعلامية ريهام سعيد أنها لم تكن تقصد ابدأ إهانة مرضى السمنة، وأنها كانت تساعد في علاجهم، وقامت بشن حملة أو مبادرة من اجل علاج مرضى السمن، وان مرضى السمنة التي تقصدهم نوهت عنهم في بداية حلقتها وقالت اقصد ألتخان الذين يزد وزنهم عن 300 كيلو ويحتجون إلى العلاج

ريهام سعيد أنا مريضة سمنة

وأضافت ريهام سعيد كيف اسخر من مرضى السمنة وأنا واحدة منهم فانا مريضة سمنة منذ فترة طويلة وأعاني من مرض السمنة ولو بطلت علاج ممكن ارجع أتخن تاني في أي وقت، وأنا حاول أنا أسهام مرضى السمنة من المرض.

ريهام سعيد أعداء النجاح هم السبب

واتهمت الإعلامية ريهام سعيد أعداء النجاح بانهم السبب في كل الأزمات التي تمر بها، حيث انهم يتابعونها ويقتصون كلامها ويتهمونها بأشياء لم تقصدها ابدأ.

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