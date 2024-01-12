رنين تبوني: الشعر أكبر دليل على عراقة اللغة العربية وأصالتها

وصفت الشاعرة رنين تبوني الشعر العربي بكافة أنواعه بأنه أكبر دليل على عراقة اللغة العريية وأصالتها لما تحتويه من معاني وتشبيهات وبلاغة لم نجدها في أي لغة من اللغات الآخرى فربما تكون الكلمة نفس الحروف ولكن حركة تشكيل واحدة تغير معنى الكلمة بأكملها ونطقها.

الشاعرة رنين تبوني

علوم اللغة العربية تتبلور في الشعر

وأضافت رنين تبوني بأن الشعر يعد أحد مقومات اللغة العربية ودليل كبير على بلاغة اللغة فهناك الكثير من علوم اللغة العربية من علم البلاغة والبيان والبديع والمعاني وجميع هذه العلوم تتبلور في الشعر بكافة أنواعه وموضوعاته فتختلف قصائد الشعر العربي من حيث الموضوع والفكرة والهدف المُراد من نظمها.

أنواع وموضوعات الشعر العربي

وأشارت الشاعرة رنين تبوني بأن هناك الكثير من موضوعات وأنواع الشعر العربي أشهرهم الشعر الغنائي ويُعدّ من أقدم ألوان الشّعر، ويُطلَق عليه أيضًا اسم الشعر الوجداني، بالإضافة إلى الشعر المسرحي، ويتميّز هذا النوع بالوحدة العضويّة؛ أي ترتيب الأحداث ترتيباً زمنيّاً أو سببيّاً، ومن أشهر أنواع الشعر أيضًا الشعر الملحمي الذي ازدهر في عصر الشّعوب الفطريّة، الذين تميّزوا في خلط الواقع والخيال والحكاية والتّاريخ.