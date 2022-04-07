رقم مسابقة الحلم الجديدة 2022 للاشتراك من بلدك وجميع الدول| وسعر الدقيقة

لم يتبق سوى أيام قليلة لبدء مراسم السحب الأكبر حتى الآن في مسابقة الحلم بنسختها الجديدة 2022، حيث يترقب جميع موعد انطلاق حلقة السحب مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامجه صدى الملاعب بفضائية إم بي سي، والذي سيتم من خلال السحب بين آلاف المشتركين بنظام القرعة العشوائية على الهواء مباشرة، لإعلان اسم الفائز بجائزة نصف مليون دولار أمريكي حلم الأسرة العربية، ثم السحب لاختيار فائز جديد آخر بجائز بناء منزل بقيمة ربع مليون دولار.

تطبيق حلم للجوال

وتيسيرًا منها على المشتركين لسرعة وسهولة المشاركة في المسابقة، تم توفير خاصية الاشتراك من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم القيام بتثبيته عبر جوالك، ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الجوال، وتأكيد الاشتراك من خلال الكود الذي يصلك عبر رسالة نصية على نفس رَقْم المُسجل في التطبيق، ثم تأكيد أو اشتراك.

رَقْم مسابقة الحلم

أما عن رَقْم مسابقة الحلم للاشتراك من بلدك من أجل المشاركة في المسابقة ودخول السحب الجديد على جائزة النصف مليون دولار أمريكي، وكذلك دخول السحب بجائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي، فهو كما موضح في الصور التالية:

مع مراعاة ظهور سعر دقيقة الاتصال من كل دولة أيضًا حسب سعر الدقيقة في شبكة المشغل، والتي يبلغ سعرها تقريبًا متوسط 1 دولار أمريكي:

الرَّقْم الدَّوْليّ الموحد

أما في حالة عدم إدراج اسم دولتك في الأرقام السابق ذكرها الموضح في الصور، فيُمكن الاتصال من خلال الرَّقْم الدَّوْليّ الموحد للاشتراك كالآتي: