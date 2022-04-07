رقم مسابقة الحلم الجديدة 2022 للاشتراك من بلدك وجميع الدول| وسعر الدقيقة

محمد فوزي

لم يتبق سوى أيام قليلة لبدء مراسم السحب الأكبر حتى الآن في مسابقة الحلم بنسختها الجديدة 2022، حيث يترقب جميع موعد انطلاق حلقة السحب مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامجه صدى الملاعب بفضائية إم بي سي، والذي سيتم من خلال السحب بين آلاف المشتركين بنظام القرعة العشوائية على الهواء مباشرة، لإعلان اسم الفائز بجائزة نصف مليون دولار أمريكي حلم الأسرة العربية، ثم السحب لاختيار فائز جديد آخر بجائز بناء منزل بقيمة ربع مليون دولار.

رقم مسابقة الحلم الجديدة 2022 للاشتراك من بلدك وجميع الدول
المحتويات
تطبيق حلم للجوال
رَقْم مسابقة الحلم
الرَّقْم الدَّوْليّ الموحد

تطبيق حلم للجوال

وتيسيرًا منها على المشتركين لسرعة وسهولة المشاركة في المسابقة، تم توفير خاصية الاشتراك من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم القيام بتثبيته عبر جوالك، ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الجوال، وتأكيد الاشتراك من خلال الكود الذي يصلك عبر رسالة نصية على نفس رَقْم المُسجل في التطبيق، ثم تأكيد أو اشتراك.

رَقْم مسابقة الحلم

مقالات ذات صلة:

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2022 وأرقام الإشتراك وشروط التسجيل

تسجيل البيانات في مسابقة الحلم 2022 وتفعيل دخول السحب الجديد

أما عن رَقْم مسابقة الحلم للاشتراك من بلدك من أجل المشاركة في المسابقة ودخول السحب الجديد على جائزة النصف مليون دولار أمريكي، وكذلك دخول السحب بجائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي، فهو كما موضح في الصور التالية:

رقم مسابقة الحلم الجديدة 2022 للاشتراك من بلدك وجميع الدول| وسعر الدقيقة 1 7/4/2022 - 3:15 م
رقم مسابقة الحلم الجديدة 2022 للاشتراك من بلدك وجميع الدول| وسعر الدقيقة

مع مراعاة ظهور سعر دقيقة الاتصال من كل دولة أيضًا حسب سعر الدقيقة في شبكة المشغل، والتي يبلغ سعرها تقريبًا متوسط 1 دولار أمريكي:

رقم مسابقة الحلم الجديدة 2022 للاشتراك من بلدك وجميع الدول| وسعر الدقيقة 2 7/4/2022 - 3:15 م

رقم مسابقة الحلم الجديدة 2022 للاشتراك من بلدك وجميع الدول| وسعر الدقيقة 3 7/4/2022 - 3:15 م
مسابقة الحلم

رقم مسابقة الحلم الجديدة 2022 للاشتراك من بلدك وجميع الدول| وسعر الدقيقة 4 7/4/2022 - 3:15 م

الرَّقْم الدَّوْليّ الموحد

أما في حالة عدم إدراج اسم دولتك في الأرقام السابق ذكرها الموضح في الصور، فيُمكن الاتصال من خلال الرَّقْم الدَّوْليّ الموحد للاشتراك كالآتي:

رقم مسابقة الحلم الجديدة 2022 للاشتراك من بلدك وجميع الدول| وسعر الدقيقة 5 7/4/2022 - 3:15 م
الرَّقْم الدَّوْليّ الموحد
Avatar of محمد فوزي
محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

7 تعليقات
  1. محمد العباسي يقول

    الحمد الله

    الرد
  2. لبنى يقول

    حلم

    الرد
  3. Tariq Ali Balouch يقول

    May Almighty Allah bless me my dream comes true God willing Ameen ya Rabbul alameen

    الرد
  4. غير معروف يقول

    احب لأخيك ما تحب لنفسك فيا رب اجعلها من نصيب اخوتي ونصيبي يارب
    رمضان كريم

    الرد
  5. Khaled mouna يقول

    جيد واصلو

    الرد
  6. نبيل يقول

    لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

    الرد
  7. محمود عيد يقول

    يا ريت اكسب في برنامج الحلم

    الرد