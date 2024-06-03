رضا طلعت يقدم نصائح لالتقاط صور فوتوغرافية مميزة

أكد المصور رضا طلعت إن الجميع يحبون قضاء العطلات فى فيصل الصيف وتسجيل تلك اللحظات السعيدة من خلال التقاط الصور العديدة، مضيفًا بأن هناك بعض النصائح والإرشادات للحصول على صورمميزة بواسطة الكاميرات والهواتف الذكية.

المصور رضا طلعت

ونوه رضا طلعت على ان من أكبر الأخطاء، التي يرتكبها الشخص، هو التقاط الصور ببساطة بدلا من عملية التصوير الفوتوغرافي، لذلك الأمر لا يقتصر على اكتشاف موضوع للتصوير، وتوجيه الكاميرا إليه فقط لأن هذه الطريقة تؤدي إلى التقاط صور مملة ولا تترك أي انطباع لدى المشاهد، لذلك يجب التوقف للحظة والتفكير في كيفية التقاط موضوع التصوير بأفضل طريقة والتركيز عليه.

كما أكد طلعت على ان الإنسان الذي يريد ان يصور أي شئ؛ أن يسأل نفسه حول منظوره الفريد للعالم؟ وما الذي يريد إظهار للناس؟ وبعد ذلك ينطلق في البحث عن موضوع التصوير، ونادرا ما تمر صورة العطلات الجيدة بسهولة أمام عدسة الكاميرا، كما يجب عدم تصوير موضوعات التصوير، التي يصنعها أو يلتقطها الآخرين بكثرة، لأن موضوعات التصوير التقليدية من الممكن أن تكون مثيرة للاهتمام في حالة أن يكون عند المصور منظور مختلف أو وجهة نظر جديدة.

وأشار المصور رضا طلعت بأن من أجمل موضوعات التصوير تبدو مملة إذا تم التقاطها بشكل سيء، مثلا عند ظهور موضوع التصوير في منتصف الصورة، ولذلك يجب أن يحظى تكوين الصورة على أهمية كبيرة عند الاتقاط الصور، مؤكدًا بأن من أفضل الأوقات للتصوير الفوتوغرافي هي الساعات الزرقاء والساعات الذهبية، وهي الأوقات، التي تسبق غروب الشمس وبعده بقليل، ويسري ذلك أيضا على شروق الشمس.