وجهات نظر

رضا طلعت يقدم نصائح لالتقاط صور فوتوغرافية مميزة

صلاح عريان

أكد المصور رضا طلعت إن الجميع يحبون قضاء العطلات فى فيصل الصيف وتسجيل تلك اللحظات السعيدة من خلال التقاط الصور العديدة، مضيفًا بأن هناك بعض النصائح والإرشادات للحصول على صورمميزة بواسطة الكاميرات والهواتف الذكية.

المصور رضا طلعت

المصور رضا طلعت

 

ونوه رضا طلعت على ان من أكبر الأخطاء، التي يرتكبها الشخص، هو التقاط الصور ببساطة بدلا من عملية التصوير الفوتوغرافي، لذلك الأمر لا يقتصر على اكتشاف موضوع للتصوير، وتوجيه الكاميرا إليه فقط لأن  هذه الطريقة تؤدي إلى التقاط صور مملة ولا تترك أي انطباع لدى المشاهد، لذلك يجب التوقف للحظة والتفكير في كيفية التقاط موضوع التصوير بأفضل طريقة والتركيز عليه.

 

كما أكد طلعت على ان الإنسان الذي يريد ان يصور أي شئ؛ أن يسأل نفسه حول منظوره الفريد للعالم؟ وما الذي يريد إظهار للناس؟ وبعد ذلك ينطلق في البحث عن موضوع التصوير، ونادرا ما تمر صورة العطلات الجيدة بسهولة أمام عدسة الكاميرا، كما يجب عدم تصوير موضوعات التصوير، التي يصنعها أو يلتقطها الآخرين بكثرة، لأن موضوعات التصوير التقليدية من الممكن أن تكون مثيرة للاهتمام في حالة أن يكون عند المصور منظور مختلف أو وجهة نظر جديدة.

المصور رضا طلعت
المصور رضا طلعت

وأشار المصور رضا طلعت بأن من أجمل موضوعات التصوير تبدو مملة إذا تم التقاطها بشكل سيء، مثلا عند ظهور موضوع التصوير في منتصف الصورة، ولذلك يجب أن يحظى تكوين الصورة على أهمية كبيرة عند الاتقاط الصور، مؤكدًا بأن من أفضل الأوقات للتصوير الفوتوغرافي هي الساعات الزرقاء والساعات الذهبية، وهي الأوقات، التي تسبق غروب الشمس وبعده بقليل، ويسري ذلك أيضا على شروق الشمس.


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of صلاح عريان
صلاح عريان

محرر صحفي ومعد برامج ... حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ... للتواصل واتس آب 01123477757


من مقالات الكاتب:
زينب ناصوف.. من مهندسة ديكور لواحدة من أبرز الشيفات في ليبيا 
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.