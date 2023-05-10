رسالة هيا الشعيبي إلى طليق إلهام الفضالة بعد زيارته لها في المستشفى

أثارت الفنانة هيا الشعيبي ضجة كبيرة في مواقع السوشيال ميديا أمس الثلاثاء، بعد نشر أخبار نقل الفنانة الكويتية الى المستشفى، عقب تعرضها إلى أزمة صحية طارئة، واليوم مع تصدر هيا الشعيبي ترند جوجل، خرجت الفنانة برسالة مصورة عبرت فيها عن امتنانها الكبير لطليق الفنانة إلهام الفضالة، وذلك لكونه أول من بادر إلى زيارتها بعد نقلها إلى المستشفى، مشيرة إلى المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الإعلامي خليل التميمي لديها.

كواليس زيارة خليل التميمي للفنانة هيا الشعيبي

شاركت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي متابعيها وجمهورها، بكواليس من زيارة الإعلامي خليل التميمي لها أثناء تواجدها في المستشفى، من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية، أثر نقلها بصورة طارئة المستشفى، مشيرة إلى أن السبب في مرضها يعود الى ارتفاع نسبة السكر لديها، وتؤكد بأن حالتها مازالت غير مستقرة لأن السكر مازال مرتفعا.

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وكانت الفنانة هيا الشعيبي قد شاركت فيديو من خلال حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات، قالت فيه:

“تلوموني لما أحب أخوي خليل التميمي ولما أحترمه وأقدره، خليل أول واحد من درى أني مريضة دش عليا وجاني”.

وبعدها قامت الفنانة هيا الشعيبي بتوجيه رسالة شكر وتقدير إلى الإعلامي خليل التميمي “طليق إلهام الفضالة”، قائلة:

“كيف الواحد يرد جزاءه وغيره وغيره، خليل التميمي بو حمود.. أنت هنا”.. ثم أشارت الشعيبي إلى رأسها، تقديرا للعلاقة الطيبة التي تجمع بينهما.

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أما خليل التميمي فقد تحدث مازحا إلى هيا الشعيبي، حول أزمتها الصحية الأخيرة، مؤكدا على أنها تتعلق بكونها تناول الطعام بكثرة، مطالباً إياها بتخفيف الكميات التي تتناولها يومياً.

هذا وقد تبادلت كلا من هيا الشعيبي وطليق إلهام الفضالة أطرف الحديث الضاحك، وفي النهاية أعربت هيا عن مدى سعادتها لزيارته الطيبة لها داخل غرفتها بالمستشفى من أجل الإطئنان على صحتها.

كيف تفاعل جمهور هيا الشعيبي مع فيديو زيارة التميمي؟

من ناحية أخرى فقد لاقى فيديو زيارة التميمي إلى هيا الشعيبي في المستشفى، والذي ظهرت فيه الشعيبي تتحدث عن خليل التميمي انتشارا كبيرا من خلال مواقع أخبار المشاهير والفنانين، كما أثنى الجمهور على مدى العلاقة الطيبة والتي تجمع بين النجمين.

رحلة هيا الشعيبي في عالم الفن

بداية رحلة هيا الشعيبي الى عالم الفن كانت مبكرة، وبدعم وتشجيع من والدتها فقط أمام رفض والدها، الذي غير موقفه فيما بدأ ليقوم بدعم ابنته معنويا وماديا في رحلتها.

في عام 1993م شاركت في مسرحية الحرمنة، بدلا من الممثلة طيبة الفرج.

انطلقت بعدها بأدوار كوميدية بالمسرح و التلفاز، وكان أهم ثنائي قامت به مع الفنان طارق العلي، حيث بداية التعاون بينهما في عام 2001م بمسرحية مسرحية آه يا درب الزلق، واستمرت الأعمال التي جمعتهم معا حتى قدما مسرحية تحت الصفر، في عام 2013 م، ليكون هذا آخر عمل فني يجمعهما معا.

أول برنامج قدمته كان في عام 2011م ، مع الفنان طارق العلي، وهو برنامج «طارق وهيونة»، والذي قدمت منه 3 أجزاء بعد ذلك.

حياة هيا الشعيبي الشخصية

والدتها عراقية، أصلها من مدينة كربلاء في العراق.

أشقاءها هم: ثامر ولميس، يعملان في التمثيل، ولكن أختها سارة تعمل مخرجة.

تزوجت هيا الشعيبي مرتين: الأولى من والد ابنها «فهد»، أما الزيجة الثانية كانت في عام 2010 من الممثل هاني الطباخ، وقد انجبا مولودتهما الأولى «فاطمة» في مارس 2013. وأنجبا مولودهما الثاني «جمال» في أبريل 2015. وانجبت مولودتهما الثالث «سكينة» في أبريل 2017.

هل هيا الشعيبي كانت زوجة طارق العلي؟

لم تتزوج الفنانة هيا من زميلها طارق العلي، والذي خرج في أحد فيديوهاته ليؤكد بأنه لم يتزوج إلا من زوجته أم محمد، وأضاف ضاحكا بأنه لا يجرؤ على الزواج مرة أخرى. مشيرا إلى أن زوج الفنانة هيا الشعيبي هو الفنان هاني الطباخ، والذي أنجبت منه أبناءها الثلاثة.