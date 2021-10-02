رسائل واتس اب تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 – 1443

مع اقتراب المولد النبوي الشريف يهنئ كل منّا بعضنا البعض عبر إرسال رسائل واتس اب والتي تعد من أبرز مظاهر التهنئة المتبعة في المواسم الدينية والمناسبات المختلفة، حيث يبحث الجميع عن أجمل الكلمات المعبرة عن مكنون ما في قلوبهم للأحباب والأقارب والأصدقاء للتهنئة والاحتفال بحلول المولد النبوي الشريف 2021 – 1443، في السياق التالي نقدم لكم أجمل عبارات و رسائل واتس اب تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 للاحتفال بذكرى مولد أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليمًا كبيرا.

رسائل واتس اب تهنئة المولد النبوي الشريف 2021

يحتفل المسلمون من أهل السنة في كل مكان بالعالم الإسلامي بالذكرى العطرة لمولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ويتم الاحتفال في يوم 12 من ربيع الأول من كل عام.

تختلف مظاهر الاحتفالات والطقوس المختلفة للاحتفال يوم المولد النبوي الشريف، ولكن يشترك الجميع في طريقة الاحتفال بالتهنئة بالمولد النبوي الشريف عبر إرسال رسائل واتس اب تهنئة المولد النبوي الشريف، ومن أبرز تلك الرسائل:

كل عام وأنت إلى الله أقرب وللجنة أسبق ولفعل الطاعات أرغب.

بأنوار النبي أمسيك، وبمولده أهنيك، وأدعو ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

بأنوار النبي أمسيك وبمولده أهنيك وأدعو ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر.

لك من القلب رسالة أهنيك فيها بمولد منقذ البشرية، محمد، صلى الله عليه وسلم، وأدعو ربي يثبتنا إلى النهاية.

اللهم صل صلاةً كاملةً تامّةً على نبي الرحمة الذي أرسله ربه رحمةً للعالمين، ونورًا مُبينًا لمن أراد أن يهتدي.

بكل نسمات العبير .. نرسلها في طبق حرير .. تهنئة بمولد سيد البشر .. وكل عام وأنتم بخير.

الليلة أفراح وسرور…صارت الدنيا تنور…نبارك لكم ميلاد الرسول.

موعد المولد النبوي 2021

أعلنت هيئة البحوث الفلكية المصرية عن موعد المولد النبوي الشريف 2021 لهذا العام على ان يكون في يوم الاثنين المقبل الموافق 12 ربيع أول 1443 هجريًا والمتوافق ميلاديًا مع يوم 18 أكتوبر 2021.

ومن المقرر أن يتم استبدال يوم الاجازة عن المولد النبوي الشريف ليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 للقطاعين العام والخاص لتكون الإجازة الرسمية في يوم الخميس الذي يليه الموافق 21 من أكتوبر 2021، ويأتي هذا وفقًا لقانون الخدمة المدنية لرقم 81 عام 2016 حسب قرار مجلس الوزراء، على أن تكون الاجازة مدفوعة الأجر.