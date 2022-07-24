رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1444 ومعلومات عن هجرة الرسول

يحتفل العالم الإسلامي بهجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهو اليوم الذي يبدأ به التقويم الإسلامي، نقدم رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1444 حتى تحتفل مع أصدقائك بحلول العام الهجري الجديد، من أجل إحياء ذكرى هجرة رسول الله التي توضح لنا قصة معاناة المسلمين في عصر بداية الإسلام، وكيف أن الله تعالى أراد بالمسلمين خيراً حين أشار إليهم بالهجرة، كذلك سنعرض لكم أهم معلومات عن هجرة الرسول وكيف كانت رحلته واستقبال أهل يثرب له لتتحول إلى المدينة المنورة.

هجرة الرسول إلى المدينة

انتشرت رسالة الإسلام في مكة المكرمة، مما أدى إلى إثارة غضب زعماء قبيلة قريش، لمخالفة أهل مكة عاداتهم الوثنية والتحول إلى اتباع دين الحق، الأمر الذي دفع قريش لتعذيب المسلمين وكل من اعتنق الدين الإسلامي، فجاء أمر الله تعالى بالهجرة إلى يثرب، فأهلها يتميزون بحسن الخلق والمعاملة الحسنة للغرباء، فامتثل جميع المسلمين للأمر الإلهي وتوجه الجميع إلى يثرب. ذهب أهل مكة أولاً، تاركين ورائهم أموالهم وتجارتهم وبيوتهم في مكة لينجوا بأنفسهم وأولادهم من عذاب النار، واتباع نور الإسلام، لحق بهم بعد ذلك رسول الله وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، وضعفاء المسلمين.

استقبل أهل يثرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل استقبال وأحسنوا لقائه وكل من اتبعه، بل ان الكثير منهم كانوا يودون لقائه ليتعلموا على يديه الدين الجديد، ويتبعوه.

أحداث الهجرة النبوية من مكة إلى يثرب

انتظر الرسول محمد أن يأذن له الله بالهجرة، وكان زعماء قريش قد علموا بهجرة المسلمين، فاجتمعوا على أن يقتلوا النبي محمد حين يخرج إلى يثرب، وجمعوا شاباً قوياً من كل قبيلة لانتظاره للخروج، وفي تلك الأثناء ارسل الله جبريل إلى سيدنا محمد ليخبره بما يدبره له قريش، فنام علي بن أبي طالب في فراش رسول الله، وخرج سيدنا محمد من بيته أمام أعين الكفار، ولكن الله قد أنزل غشاوة على أعينهم ولم يروه، وخرج من بين أيديهم سالماً، وكانت هذه إحدى .معجزات حدثت أثناء الهجرة النبوية.

اتبعه الكفار في رحلته حتى وصل إلى غار ثور ليحتمي به، وأرسل الله جنوده لحماية رسول الله، فنسج العنكبوت خيوطه الكثيفة على باب الغار حتى يظن الجميع أن لا أحد بالداخل، كما نسج الحمام عشاً في نفس المكان، وحين تأكد رسول الله من خلو المكان من الكفار، استكمل رحلته إلى يثرب حتى استقبله أهلها واستكمل رسالته السماوية حتى لقى ربه بعد إحدى عشر عاماً من تلك الأحداث، ودفن فيها.

رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1444

يمكنك الآن تهنئة أصدقائك بالعام الهجري الجديد وإحياء ذكرى الهجرة النبوية:

كن لنا يا الله قريبا مجيبا , اكتب لنا عاما اجمل , وارزقنا اياما افضل , واكرمنا برزقا اوسع , لي ولمن أحب يارب ازدانت الدنيا بزينة تهاني , لما اشرقت شمس اول ايام السنة الجديدة , عساها عليكم خير وتباشير وتحقيق اماني , وكل سنة وانتم بخير وسعادة . تهنينا البشر بأيام الفرح , ونهني بدورنا كل اللى معاهم عشنا الفرح , ولانك مصدر حب وسعادة وفرح , أنا اليوم استقبل سنة جديدة , اتمنى فيها يديمك ربي بحياتي نعمة ومصدر للخير والفرح تباشير الفرح هلّت , وبالسنة الجديدة غردت الطيور وبالفرح طلّت , كل عام وانتم طيبين وبالخير والسعادة محفوفين . ياحمامة حب وسلام , انشري الخير بين حبايبي وبلغيهم تحية وسلام , وباركي لهم بسنة جديدة هلت علينا بالخير من ربّ السلام , وكل عام وانتم من المكرمين بنعمة الاسلام . كل عام اونتم الى الله اقرب وارضى واصفى , كل عام وانتم في رعاية الرحمن واصحاب الخير والسلام , كل عام وانتم من اهل الجنة والشفاعه والاكرام , سنة مباركة عليكم. اتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسة حلول عام هجري جديد , اسال الله ان يحفكم فيه بالخير والطاعات والايمان انتم ومن تحبون. كل عآم وانت الخير للكل , كل عآم والبسمة ماتفارق جمالك، كل عآم وانت منور حياتي بحسنك ودلالك، كل عام وعام وانت معاي حبيب وغالي.

تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1444

نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد ونتمنى لكم ااماً سعيداً :