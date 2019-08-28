رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1441 / صور رأس السنة الهجرية

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1441 متوفرة الٱن عبر موقعكم نجوم مصرية وكذلك أجمل صور رأس السنةصور رأس السنة الهجرية احتفالا بذكرى هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، تلك المناسبة الجليلة يحتفل بها العالم الإسلامي بإرسال رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد وكذلك أجمل الصور التي تعبر عن رأس السنة الهجرية، التي تحمل معها بداية عام جديد نتمنى من الله أن يحمل لنا فيه الخير ويجعله أسعد من الأعوام الماضية، لذلك جمعنا لكم أفضل مسدجات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1441 من خلال هذا المقال.

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1441

يعرف التقويم الهجري بأنه ذلك التقويم الذي يضم الأشهر العربية أو الأشهر القمرية كما يطلقون عليها، وقد بدأ التقويم الهجري منذ القدم لدى العرب قبل هجرة الرسول الكريم ولكن تم تحديد الأشهر وضمها في عام واحد منذ عام هجرة الرسول والتي كانت في مطلع شهر محرم، ليشع نور النبوة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ومنها إلى العالم أجمع،وهذه أهم رسائل التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1441 لإرسالها إلى الأصدقاء.

صور رأس السنة الهجرية

أما صور رأس السنة الهجرية فتلك الصور تعبر عن أهم الرموز التي تتعلق بهجرة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة برفقة صاحبه أبو بكر، وما لاقاه من المشركين الذين حاولوا قتله في الطريق وعلامات رحمة الله سبحانه وتعالى بنبيه وصاحبه باختبائهم في غار ثور وعش الحمام الذي أوجده الله على باب الغار علامة أنه لا أحد بالداخل وكذلك خيوط العنكبوت، كل تلك الرموز من أهم علامات رحمة الله تعالى، لذا كان لا بد من اتخاذها رمزيات رأس السنة الهجرية وتداولها مع الأصدقاء لتذكيرهم بهذا اليوم، فإليكم أهم صور رأس السنة الهجرية ورمزيات التعبير عن ذلك اليوم الجليل: