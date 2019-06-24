رد شريهان علي صلاح عبدالله بعد إحراجها ..لهذا السبب

قام الفنان صلاح عبد الله بتوجيه رسالة عتاب للممثلة المصرية “شريهان” وذلك بعد أن قامت الفنانة شريهان بإلغاء متابعته على موقع التواصل الإجتماعي وبعد أن قامت الفنانة شريهان بتحديث حالتها ببوست جديد لها عن بطولة الأمم الأفريقيه علق لها صلاح وقال لها لأنك غالية علي ممكن أسألك ليه لغيتي المتابعة الخاصة بي، وكان رد الفنانة شريهان أنها تقوم بتخفيف متابعة الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك تمهيداً منها أنها سوف تقوم بإغلاقها الأيام القادمة “وقالت لأنك غالي عندي جداً وأغلى عندي من غلاوتي عندك كتير قوي وبالرغم من أن سؤالك هذا أحرجني جداً أنا هجاوبك بمنتهى الصراحة أنا قررت من 6 أو 7 شهور أن أقوم بتقليل متابعة مواقع الإجتماعي وذلك لأني سوف أقوم بإغلاقها.

هل قررت الفنانة شريهان الأنقطاع عن الظهور مرة أخري ؟

نفي تماماً مدير أعمال الفنانة شريهان أي نية لها عن إعتزال الفن نهائياً وهي مستمرة في تقديم عروضها المسرحية وهي تحضر لعرض مسرحي تحت أسم “شهرزاد” تأليف محمد أمين راضي ومن أخراج محمد ياسين ويتم الأن التحضير للعمل بأختيار الملابس والأكسسوارات الخاصة بالعمل.

صلاح عبدالله تشجيعي لمنتخب مصر أقوي من أنتمائي وتشجيعي للزمالك

الفنان صلاح عبد الله من مشجعي الزمالك بتعصب ولكنه ليس كباقي المشجعين الذين يملئون الدنيا حزناً عند هزيمة نادي الزمالك لكنه يأخذ الأمر بروح رياضية.

← إقرأ أيضاً: