رامي عياش يتضامن مع هيفاء وهبي بصوره لها بدون مكياج ويعلق : جمال يحرق العيون

تضامن المطرب اللبناني رامي عياش مع الفنانة هيفاء وهبي التي تعرضت للتنمر بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد أن تم نشر صور لها ظهرت خلالها بملامح صادمة، ونشر عياش على حسابه الشخصي على موقع “تويتر” صورة لهيفاء وهبي بدون مكياج وعلق عليها بقوله “الجمال من الطبيعي انو يحرق عيون كتار”.

رامي عياش يتضامن مع هيفاء وهبي

وكانت المغنية والممثلة اللبنانية هيفاء وهبي، قد تعرضت خلال الأيام الأخيرة لحملة تنمر كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها الأخير الذي أقامته بموسم الرياض، وقد ظهر عليها ملامح كبر السن، هذا الشكل الذي صدم العديد من المتابعين لهيفاء وهبي، والذين تعودا منها على الظهور بجمالها الذي اعتادوا عليه.

وردت هيفاء وهبي على رامي عياش بعد تضامنه معها بقولها “حياتي رامي، أنت رجل حقيقي”.

الجمال من الطبيعي انو يحرق عيون كتار pic.twitter.com/yXEN0SgJZY — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) October 30, 2022

كما تضامن مع الفنانة اللبنانية التي يعتبرها الكثير رمزاً للجمال والأنوثة العديد من النجوم، رداً على ظهورها الأخير وقد ظهر عليها ملامح كبر السن باعتبارها أيقونة من أيقونات الجمال، حيث علق مؤدي المهرجانات المصري “حمو بيكا” بصورة له مع هيفاء وهبي خلال حفلها بالساحل الشمالي كتب عليها “مهما بتكبري بتحلوي.. في عنيا أنا شايفك مزة”.

يذكر أن أخر ظهور لهيفاء وهبي كان من خلال حفلها بموسم الرياض، والذي حرصت خلالها على الظهور بشكل يراعي طبيعة الأعراف والتقاليد السعودية.