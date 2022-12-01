أول ظهور لنجم المقالب “رامز جلال” وهو يرتدي نظارة شمسية بعد “شائعة” العمى واعتزال التمثيل

قام الفنان رامز جلال بنشر صوره على تطبيق الصور الشهير إنستجرام، وأيضًا على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكان هذه هو الظهور الأول له بعد شائعة إصابته بالعمى، واعتزاله التمثيل، وإصابة إحدى عينيه “اليسري”.

من هو الفنان رامز جلال

يعد رامز جلال من أشهر مقدمي برامج المقالب على مستوى الوطن العربي، ويتم عرض هذه المقالب كل عام في شهر رمضان المبارك، وينتظر هذا البرنامج الكثيرين، ويحقق من خلال عدد لا حصر له من المشاهدات.

الظهور الأول لرامز جلال بعد شائعة العمى

ظهر الفنان رامز في الصورة التي تم مشاركتها مع المتابعين على الصفحة الرسمية فيسبوك، وهو يجلس بجوار اللاعب المشارك في نهائي كأس العالم قطر 2022″غاريث بيل” لاعب منتخب ريلز، وقام بالتعليق على الصورة قائلاً “غاريث بيل، كأس العالم قطر 2022”.

رد ياسر جلال على إصابة رامز بالعمي واعتزال التمثيل

علق الفنان ياسر جلال شقيق رامز على هذه الشائعة، ونفي كافة الأخبار المتداولة عن هذا الأمر، وأوضح أنه شائعات سخيفة، طمأن الجمهور على صحة شقيقة، ودعي الله أن يحفظه على الدوام.

تعليق رامز على الشائعات

لم يرد الفنان رامز على تلك الشائعات حتى هذه اللحظة لكنه اكتفى بنشر الصورة التي جمعته مع غاريث بيل.

من الجدير بالذكر أنه في هذه الصورة كان يرتدي نظارة شمسية في مكان لا تصله الشمس مغلق، مما أثار العديد من التكهنات حول إصابته.