رافد محمد عبدالأمير الشهير بـ”شاجور الالعاب” يشارك في الفيلم القصير “طرق العامة”

يشارك الفنان الشاب رافد محمد عبدالامير في عمل فني قصير خلال الفترة المقبلة يحمل اسم “طرق العامة”، وهو العمل الذي يتناول عدة قضايا حياتية تهتم بالاساس بمشاكل وقضايا المرأة العربية .

الفنان الشاب رافد محمد عبدالامير

انجازات المرأة في عالمنا العربي

وأشار رافد محمد عبدالامير في بيان صحفي، ان الهدف من العمل هو توضيح الصورة عن انجازات النساء في عالمنا العربي، وكيف يمكن ان يتحول الشخص من كونه محب للخير الى شخص سودوي يعاني من مشاكل تؤثر على من حوله .

المشاكل النفسية وضغوطات الحياة

وأوضح رافد الشهير بـ”شاجور الالعاب”، بأنه وافق على المشاركة في هذا العمل من أجل كل مرأة تعاني من مشاكل نفسية بسبب ضغوطات الحياة والاشخاص التي تحدث لهن في كل يوم، لافتا الى ان الفيلم يبدأ تصويره خلال ايام قليلة.

وأعرب عن أمله في أن يحظى الفيلم القصير بتقدير الجمهور والنقاد العرب بعد عرضه، ورغبة صناع العمل الفني بالمشاركة في مختلف المهرجانات المحلية والعربية.