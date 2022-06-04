جوجل تحتفل بذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز

اليوم ذكري ميلاد الفنان والنجم الكبير محمود عبد العزيز حيث قام ابنه الفنان محمد محمود عبد العزيز بالقيام بشر صوره تجمعه مع والده الراحل عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، فهو أهم نجوم السينما المصرية و صاحب التاريخ السينمائي العريق المشرف، صاحب أشهر أدوار سينمائية تركت أثر كبير ومستمر حتي الآن فهو الساحر، والجاسوس، والشيخ حسني والعديد من الأدوار الأخرى.



ولد محمود عبد العزيز عام 1946 ميلادي في محافظة الإسكندرية فمنطقة الورديان وهو من أسرة متوسطة مما جعلته نشأته مرتبط طوال الوقت بالآخرين، كما كان يحب عمله ولا ينظر للمال بل كان عاشق للفن، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية فحصل على ماجستير في تربية النحل وبعد الإنتهاء من دراسته قرر تغير المسار والتوجه إلى عالم الفن والتمثيل فكانت بدايته في مجال التمثيل في مسلسل الدوامة عندما قدمة المخرج نور الدمرداش عام 1973 فهو يعتبر بداية انطلاقة ومن بعدها توالت عليه الأدوار، وفي عام 1975 قدم أمام النجمة نجوي أبراهيم فيلم “حتى آخر العمر”، وقد أنطلق لعالم البطولات المطلقة بالسينما بعد فيلم “الحفيد” أيضاً عام 1975.

يحتفل محرك البحث “Google” بذكرى ميلاده ايضاً بتغير شعاره و وضع صوره للفنان محمود عبد العزيز من فيلم “الكيت كات” بشخصيته الشهيرة والمحبه لدى الجميع الشيخ حسني.

النجم محمود عبد العزيز



تزوج محمود عبد العزيز مرتين الأولى كانت من السيده “جيجي زويد” وأنجب منها ولدين محمد وكريم وهم يعملان مثل والدهم في مجال التمثيل، واستمر الزواج من السيده جيجي زويد 20 عام وتم الإنفصال دون الإعلان عن أسباب، وكانت زيجته الثانية من الإعلامية الكبيرة بوسي شلبي التي استمر زواجه منها حتى رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 70 عام بعد صراع مع المرض فكشف الأطباء وجود أورام فقد سافر إلى فرنسا للعلاج بالكيماوي ثم عاد إلى مصر ثانيتاً فقد تشعب السرطان في جسده وانتقل الى الرئة ثم العمود الفقري والكبد والمخ ورحل عام 2016.

أفلام النجم الكبير محمود عبد العزيز



بلغ عدد افلام النجم محمود عبد العزيز 84 فيلم تنوعت هذة الأفلام ما بين أفلام رومانسية وكوميديا وأيضاً أفلام واقعية والتي من أبرزها “إعدام ميت” ، “الكيف”، “الطوفان”، “جري الوحوش”، “أبو كرتونة” ، “الكيت كات”، “سوق المتعة”، “الساحر”، “البحر بيضحك ليه”، “أوراق رسمية”، “شفيقة ومتولي”، “العذراء والشعر الأبيض”.

الأعمال الدرامية بالتلفزيون



قدم النجم المصري العديد من المسلسلات التليفزيونية والتي منها مسلسل “محمود المصري”، ” البشاير”،”رافت الهجان”، “باب الخلق”، “جبل الحلال”، “راس الغول” فهو آخر اعماله الفنية.