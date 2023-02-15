“مُستجابة” أفضل أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2023 مكتوبة
تحتفل الأمة الإسلامية خلال الأيام القليلة القادمة بحلول ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك الليلة التي تشهد معجزة من أهم معجزات النبي المصطفى محمد “صلى الله عليه وسلم”، حيث ذهب النبي محمداً في رحلة بصحبة سيدنا جبريل عليه السلام من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، حيث قام سيدنا ونبينا محمداً بالصلاة بالأنبياء في المسجد الأقصى ثم المعراج إلى السماء السابعة، فقد قال تعالى في كتابه العزيز “سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير”، لذلك نجد أن الملايين من المسلمين بشتاء أنحاء الأرض في بحث مستمر عن أجمل الأدعية التي يمكن الدعاء بها في هذه الليلة المباركة.
موعد ليلة الإسراء والمعراج
أما حول موعد ليلة الإسراء والمعراج فقد اجتمع الكثير من العلماء بأن هذه الليلة توافق يوم 27 رجب من كل شهر هجري، أما حول موعد الليلة لهذا العام 2023، فسوف توافق الليلة بداية من غروب يوم الجمعة الموافق 26 رجب 1444 و 17 فبراير 2023 وحتى فجر يوم السبت الموافق 18 فبراير الجاري، جدير بالذكر أن الكثير من المسلمين يتسائل عن موعد ليلة الإسراء حتى يقوم بالتقرب إلى الله في هذه الليلة المميزة سواء من خلال الصلاة أو الدعاء.
دعاء ليلة الإسراء والمعراج
يرغب ملايين المسلمين في معرفة صيغة دعاء ليلة الإسراء والمعراج حتى يمكنهم الدعاء به في هذه اليلة المباركة، ولكن اجتمع جمهور الفقهاء أنه لا يوجد صيغة محددة للدعاء في هذه الليلة، ولكن يمكن لجميع المسلمين الدعاء إلى الله بطلب العفو والمغفرة وتفريج الكرب والهم وغيرها الكثير من الأدعية الجميلة التي يمكنكم الدعاء بها في هذه الليلة، لذلك سوف نستعرض معكم مجموعة من الأدعية المستحبة في هذه اللية، وكل عام وأنتم بخير.
- اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.
- يا حي يا قيوم يا حليم يا كريم، اللهم آمن روعاتنا وزكي نفوسنا وطهر قلوبنا، واقبل توبتنا واكتبنا مع الصالحين.
- اللهم يا جابر القلوب وماحي الذنوب، اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واشفي مرضانا وارحم موتانا.
- اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة في الرزق، فاجعل لنا منه نصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشرّ وفتنة، فاصرفه عنّا يا أرحم الراحمين.
- سألك يا حنان يا منان، أن ترضى عنّا في هذه الليلة المباركة الطيبة، وأن تجبر خواطرنا كما جبرت قلب نبيك الكريم، وتجاوز يا رحمن عن سيئاتنا وتقصيرنا.
- اللهم بارك لنّا في أعمالنا وأعمارنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا.
- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.