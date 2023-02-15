“مُستجابة” أفضل أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2023 مكتوبة

تحتفل الأمة الإسلامية خلال الأيام القليلة القادمة بحلول ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك الليلة التي تشهد معجزة من أهم معجزات النبي المصطفى محمد “صلى الله عليه وسلم”، حيث ذهب النبي محمداً في رحلة بصحبة سيدنا جبريل عليه السلام من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، حيث قام سيدنا ونبينا محمداً بالصلاة بالأنبياء في المسجد الأقصى ثم المعراج إلى السماء السابعة، فقد قال تعالى في كتابه العزيز “سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير”، لذلك نجد أن الملايين من المسلمين بشتاء أنحاء الأرض في بحث مستمر عن أجمل الأدعية التي يمكن الدعاء بها في هذه الليلة المباركة.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

أما حول موعد ليلة الإسراء والمعراج فقد اجتمع الكثير من العلماء بأن هذه الليلة توافق يوم 27 رجب من كل شهر هجري، أما حول موعد الليلة لهذا العام 2023، فسوف توافق الليلة بداية من غروب يوم الجمعة الموافق 26 رجب 1444 و 17 فبراير 2023 وحتى فجر يوم السبت الموافق 18 فبراير الجاري، جدير بالذكر أن الكثير من المسلمين يتسائل عن موعد ليلة الإسراء حتى يقوم بالتقرب إلى الله في هذه الليلة المميزة سواء من خلال الصلاة أو الدعاء.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

يرغب ملايين المسلمين في معرفة صيغة دعاء ليلة الإسراء والمعراج حتى يمكنهم الدعاء به في هذه اليلة المباركة، ولكن اجتمع جمهور الفقهاء أنه لا يوجد صيغة محددة للدعاء في هذه الليلة، ولكن يمكن لجميع المسلمين الدعاء إلى الله بطلب العفو والمغفرة وتفريج الكرب والهم وغيرها الكثير من الأدعية الجميلة التي يمكنكم الدعاء بها في هذه الليلة، لذلك سوف نستعرض معكم مجموعة من الأدعية المستحبة في هذه اللية، وكل عام وأنتم بخير.