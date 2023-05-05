بعد خطوبته من رسيل زلط.. تعرف على كم عمر عمر زوربا ومعلومات عنه

أحتفل الممثل الأردني عمر زوربا بخطوبته من رسيل زلط، مساء “الجمعة”، بحضور عدد من المعازيم من ضمنهم أسماء لامعة في عالم التواصل الاجتماعي بالمملكة الهاشمية الأردنية، وخاصةً على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتلقى عمر زوربا عديد التهاني والمباركات بمناسبة خطوبته، وحرص على أن يرد كل من تقدم بتهنئته من خلال خاصية “ستوري” انستقرام”.

من هي خطيبة عمر زوربا

تناقلت في الساعات الماضية، اسم خطيبة عمر زوربا، حيث زعمت عديد الحسابات أنها الآنسة “رسيل زلط”، وعلى ما يبدو أنها من خارج وسط المشاهير، وليس لها نشاط على تطبيقات السوشيال ميديا.

ومن جهته، شارك المشهور الأردني لورنس المنسي، صوراً من خطوبة مواطنه وصديقه زورنا، عبر انستقرام، وعلق: “حبيب القلب الأخ عمر زوربا ألف مليون مبروك يارب”.

وشهدت خطوبة الأخير، تواجد عدد من المشاهير بخلاف المنسي، الذين حرصوا على نشر لقطات من الحفل، معبرين عن سعادتهم بهذه المناسبة.

كم عمر عمر زوربا

– عمر زوربا – Omar Zorba، ممثل ومؤثر أردني.

– وُلد في 6 (مارس) 1985م، يبلغ من العمر 38 عاماً.

– ووفق موقع “elcinema“، شارك في 4 أعمال فنية متميزة وناجحة، مثل “عصفورية وبستان الشرق وياسمين وصبري وعيلة طابقين”.

– تجاوز عدد متابعيه حاجز الـ1.8 مليون متابعاً عبر انستقرام.

– وبجانب ميوله الفنية التمثيلية، يميل أيضاً إلى عالم التواصل الاجتماعي، ويُعد من ضمن اليوتيوبر وصانعي المحتوى الترفيهي الأعلى مشاهدة بالأردن.