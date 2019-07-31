يعاني كثير من الرجال والسيدات والأطفال من حروق الشمس بسبب المصايف والتعرض للماء المالح والشمس الذي يسبب في احمرار الجلد وفقدان السوائل في الجسد، لذلك نقدم في هذا الموضوع أفضل الطرق لعلاج حروق الشمس بسبب المصيف أو بسبب التعرض للشمس بشكل عام.

خطوات علاج حروق الشمس في المصايف

إذا كنتي بالخارج على الشاطئ، اشطف بالماء العادي لإزالة الكلور والرمل والماء المالح، المياه المالحة يتعب الجلد ويزيد من الضرر.

خذي مسكنًا للألم يقلل من التورم ويتحكم في التأثير الكلي للتورم والألم، يمكن أن يساعد أيضًا في علاج الصداع الذي قد يصيبك بسبب التعرض للشمس لفترات طويلة.

ابذلي مجهود في ترطيب بشرتك لأن الشمس جففت البشرة ، استخدم كريمات مرطبة ويفضل أن تكون محفوظة في الثلاجة لفترة من الوقت يعطي تأثيرًا جديدًا للغاية.

اصنعي خليطا من بياض البيض والشاي الاخضر والحليب منزوع الدسم، سوف يقلل الشاي الأخضر من درجة الحروق، كما أن بياض البيض سوف يوفر البروتين اللازم لاستعادة الجلد.

احرصي على شرب كميات كبيرة من المياه والعصائر حتى يستعيد الجلد نسبة السوائل التي فقدها بسبب أشعة الشمس، ويمكن تناول الفواكه الغنية بالسوائل مثل البطيخ والعنب والخيار.

إذا كانت تسببت أشعة الشمس في ظهور فقاقيع في الجسم ارتكيهم لوا تفتحيهم أو تقشريهم، لأنها قد تترك علامات دائمة فيما بعد.

يمكن استخدام شرائح البطاطس أو الخيار لفرك المنطقة على البقع المؤلمة بعد حروق الشمس، يساعد على التبريد وكذلك يقلل من التورم.

الخل يحتوي على حمض الخليك ويقلل من الألم والتورم والالتهاب بعد حروق الشمس، يمكن استخدام منشفة غارقة في الخل لمسح المنطقة أو يمكن إضافة الخل إلى الماء للاستحمام.

النعناع هو أحد الأشياء المذهلة في العلاج، أضفه إلى الشاي أو امزجي زيت النعناع في ماء فاتر واشربيه.