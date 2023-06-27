متابعة خطبة عرفة 2023-1444 من مسجد نمرة عبر القناة السعودية

ينتظر جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم متابعة أجمل اللحظات الإيمانية يوم عرفة 1444 من داخل الحرم المكي، حيث نشاهد حجاج بيت الله الحرام وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة بملابسهم البيضاء الناصعة وهم يرددون أجمل الكلمات وأطيبها إلى القلب، ذلك المشهد الذي يُسعد القلب والعقل ويجعل العين تدمع من فرحة الإنسان بزوار بيت الله الحرام وهم يرددون كلمات التلبية، تلك الزيارة المباركة لبيت الله الحرام وأداء مناسك الحج، لذلك سوف نرصد لكل متابعينا عبر السطور التالية أجمل اللحظات مع حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفه 1444-2023 مع تقديم الأدعية المستحبة في هذا اليوم المبارك.

الأدعية المستحبة

قال رسول الله “صلى الله عليه وسلم” (أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ)، لذلك ينتظر الجميع يوم عرفه للتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات، حيث أن لهذا اليوم المبارك فضل عظيم لذلك نجد الجمع يسارع في عمل الخيرات وأيضا التقرب إلى الله بالدعاء، لذلك يجب علينا اغتنام الفرصة والإكثار من الدعاء في هذا اليوم المميز، أما الآن سوف نقدم لكم مجموعة من الأدعية المستحبة في يوم عرفة، كذلك أيضا يمكنك الدعاء بما تحب في يوم عرفه فهو من الأيام المستحب فيها الدعاء.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم لا تُخرجنا من يوم عرفه إلا وقد غفرت لنا.

تلبية الحجاج على جبل عرفات

من أجمل الكلمات التي يود الجميع سماعها يوم عرفة هي تلبية الحجاج، حينما يقولون “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريكَ لك لبيك، إنَّ الحمد والنِّعمةَ لك والملك، لا شريك لك”، تلك الكلمات الرقيقة التي تلين لها القلوب، حيث تُعد كلمات التلبية من أحب أنواع الذكر في هذا اليوم المميز سواء من الحجاج أو غير الحجاج، حيث أشار الكثير من العلماء أن صيغة التلبية تعني “أستجيب لك يا رب” لذلك فالتلبية أمر محبب في هذه الأيام المُباركة.

من هو خطيب يوم عرفة؟

أعلنت المملكة العربية السعودية تعيين الشيخ الدكتور “يوسف بن محمد بن سعيد” خطيباً ليوم عرفة 1444-2023، وهو عضو هيئة كبار العلماء بموجب الأمر الملكي وشغل العديد من المناصب القيادية بالمملكة، كما كلف فضيلة الشيخ يوسف بن محمد برئاسة لجنة فحص الرسائل العلمية في جامعة الإمام لمدة 7 سنوات.

شعائر خطبة عرفات

صرح مصدر مسئول بالمملكة العربية السعودية بأنه سوف يتم ترجمة خطبة عرفة 1444 إلى 20 لغة، حيث يستهدف مشروع خادم الحرمين الشريفين استفادة 300 مليون مستمع من خطبة يوم عرفة، ومن المنتظر أن تقام شعائر الخطبة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، حيث يقوم فضيلة الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد بإلقاء الخطبة على جموع الحجاج من داخل مسجد نمرة، على أن يقوم بعدها حجاج بيت الله الحرام بصلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً، وسوف يبدأ الحجاج مع غروب شمس اليوم بالنزول من صعيد جبل عرفات الطاهر إلى المزدلفة استعداداً ليوم النحر ورمي جمرة العقبة الأولى في أول أيام التشريق.