خصومات مهرجان الطازج العثيم كل يوم أثنين بأسواق العثيم
خصومات مهرجان الطازج العثيم، احصل الآن على أفضل عروض أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية على الخضراوات والفواكه واللحوم الطازجة بسعر التكلفة الأصلية للمنتج كل يوم أثنين بأسواق العثيم، تعمل أسواق عبد الله العثيم على تقديم أفضل خدمة لجميع عملاء العثيم وذلك بالاستعانة بجميع الفروع الخاصة بأسواق العثيم داخل المملكة وأيضاً الاستعانة بكافة العاملين داخل تلك الفروع، كما تعمل أسواق العثيم على تقديم أقوى وأفضل العروض والتخفيضات في السعودي وبصفة مستمرة كل أسبوع، كما تقوم أسواق عبد الله العثيم بعمل يوم مخصص أسبوعياً للمنتجات الطازجة وهو ما يسمى بمهرجان الطازج في العثيم كل يوم اثنين في كافه الفروع.
خصومات مهرجان الطازج العثيم:
- احصل على كيس بطاطس من مهرجان الطازج في أسواق العثيم كل يوم أثنين بسعر البيع الأساسي للعملاء بعد الخصم وهو 4.50 ريال سعودي وهو سعر التكلفة الأساسية للكيلو..
- اشتري من أسواق عبد الله العثيم ووفر أكثر مع أسعار مجنونة وخصومات على المنتجات بسعر التكلفة الأصلية للبيع، حيث يمكنك شراء كيلو الكوسة الخضراء بسعر التكلفة وهو 5.45 ريال سعودي للكيلو.
- كما تستطيع شراء كيلو ليمون من العثيم بسعر البيع للعملاء بعد التخفيض المقدم من العثيم وهو 3.85 ريال سعودي للكيلو.
- كيلو الجزر المستورد بسعر التكلفة الأساسية داخل جميع أسواق عبد الله العثيم في السعودية وبسعر 4.95 ريال سعودي بعد الخصم.
- أيضا تستطيع شراء قلقاس طازج بسعر التكلفة للكيلو وهو 2.95 ريال سعودي، مقدم من أسواق العثيم لكافة عملائه بعد التخفيض.
- تقدم أسواق عبد الله العثيم عرض على فلفل حار أخضر بسعر التكلفة وهو 5.95 ريال سعودي للكيلو بعد الخصومات المقدمة من العثيم.
- عروض من قسم اللحوم والدواجن بسعر التكلفة الأصلية داخل أسواق عبد الله العثيم في المملكة، احصل الآن على كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 44.95 ريال سعودي بعد التخفيض.
- لحم غنم سواكني طازج بالعظم مقدم من أسواق العثيم بسعر 41.95 ريال سعودي وهو سعر البيع الأساسي لكافة العملاء بعد الخصم.
- كما يمكنك الحصول على كيلو مكعبات بقري برازيلي توب سايد بسعر التكلفة وهو 30.95 ريال سعودي.
- خصم على حبة دجاج إنتاج طازج كيس وزن 1000 جم بسعر البيع بعد التخفيضات المقدمة من العثيم وهو سعر التكلفة الأصلي للحبة وهو 13.95 ريال سعودي.