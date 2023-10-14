خالد دلوان يحافظ على التراث القطري بأغانيه الجديدة

أكد الفنان القطري خالد دلوان، أنه يستعد لطرح العديد من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة، والتي تحمل رسالة للجمهور، وتحافظ على قواعد الأغنية القطرية.

الفنان القطري خالد دلوان، نجوم مصرية

وأوضح دلوان أنه طرح خلال الفترة الماضية أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تحمل اسم “كلها منك” من كلمات قاسم عبيد وألحان سعدي الحلي.

وأضاف أن الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوزت مشاهدات كبيرة على اليوتيوب.

وأشار دلوان إلى أن لديه العديد من الأغاني الجديدة التي يستعد لطرحها، والتي تتنوع بين الأغاني الطربية والعاطفية.

وأكد خالد دلوان أنه يسعى إلى تقديم أعمال فنية ترضي جمهوره، وتحافظ على تراث الأغنية القطرية.