خاف من “عبد الناصر” وطاردته شائعة ورطته مع عائلة “مبارك”.. محطات في حياة الفنان «أسامة عباس» في عامه الـ 81

كان التمثيل بالنسبة إليه مجرد صدفة ليس إلا، فلم يكن في مخيلته أن يصبح فنان، وحينما إقتحم الوسط الفني إكتشف فيه المخرجون حسه الكوميدي حتي الثمانينيات ومن ثم بدأ مرحلة جديدة نحو أدوار التراجيديا والشر، وقد ساعده في ذلك ملامحه، وعلي الرغم من كونه لديه علاقات برجال الدولة والمثقفين، إلا أن دور البطولة لم يطرق علي بابه يومًا، وظل طوال مسيرته الفنية يجسد الأدوار الثانوية، إنه الفنان أسامة عباس.

البطاقة الذاتية

في اليوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لعام 1939 ولد “أسامة عباس” في محافظة المنوفية، لأب كان يعمل موظف بوزارة المعارف وأم ربة منزل، ولديه من الأخوة 5 وهو ترتيبه الأصغر من بينهم، ونشأ في منزل يتميز ببيئة فنية ثقافية، وإلتحق بكلية الحقوق، ومن ثم بدأ حياته المهنية في شركة النصر للأجهزة التليفزيون، وظل يترقي فيها حتي شغل منصب المدير العام،

خوفه من عبد الناصر

ذكر خلال لقاءه في برنامج “واحد من الناس” الذي يذاع علي قناة الحياة ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، بأنه كان يكره نظام رئيس مصر الراحل جمال عبد الناصر، وكان يخشاه خوفًا من أن يقبض عليه مثل ما فعل مع زملائه في الشركة.

علاقته بالضيف احمد

خلال الدراسة في كلية الحقوق تعرف علي الفنان الراحل الضيف أحمد، حيث كان يشارك معه في حفلات السمر التي بالجامعة، ولكن إنشغل كلًا منهما في حياته الخاصة.

صدفة بلا موعد

في عام 1967 ذهب الضيف أحمد إلي الشركة التي كان يعمل بها “عباس” حتي يشتري تليفزيون، وعندما علم أن الأخير مسئول الشئون القانونية في تلك الشركة، عرض عليه أن يذهب معه إلي المسرح حتي يقوم بكتابة عقد مسرحية، الذي كان بينه وبين فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

وظل “عباس” متمسكًا بوظيفته في الشركة علي الرغم من كونه ممثلًا، وبعد عشرة أيام تقدم بطلب أجازة بدون مرتب، وتفرغ أكثر للتمثيل، وفي عام 1983 وبعد أن شغل منصب مدير عام ترك الوظيفة.