حكم وثواب صيام عاشوراء 1444 هجريا بعد رد دار الإفتاء المصرية

حكم صيام عاشوراء 1444 هجريا، يبحث العديد من الأشخاص عن حكم صيام عاشوراء، وذلك توافقا مع اقتراب هذا اليوم المميز، وهو يوم 10 من شهر محرم الهجري، وصيام يوم عاشوراء يزيد من حسانات المسلم ويغفر الكثير من الذنوب، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم حكم صوم عاشوراء وفضل هذا على المسلمين.

حكم وثواب صيام عاشوراء 1444 هجريا

صرحت دار الإفتاء المصرية عن حكم صيام يوم عاشوراء من خلال الموقع الخاص بها الرسمي، أن صيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

صرحت الدار بأن صوم هذا اليوم له فضل عظيم، وذلك لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال، يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء فصوموه أنتم.

فضل صوم يوم عاشوراء 1444

يعتبر يوم عاشوراء هو اليوم الذي تم فيه تنجية سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل من ظلم وكفر فرعون، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيام هذا اليوم، ولكنه طلب من المسلمين بمخالفة اليهود في صيام ذلك اليوم.

حيث يصوم اليهود هذا اليوم أيضا، لذلك يمكن صيام يوم قبله أو بعده، علاوة على ذلك من مستحبات هذا اليوم أيضا أن يفعل كافة الأعمال التي تقرب المرء إلى الله سبحانه وتعالى من قراءة قرآن والتضرع إلى الله، والصلاة في وقتها.

موعد صوم يوم عاشوراء

ينتظر الكثير من المسلمين في كافة نواحي البلاد العربية والأجنبية قدوم يوم عاشوراء للقيام بالصوم والدعاء لله سبحانه وتعالى، أحياء لسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويوافق يوم تاسوعاء وعاشوراء تلك السنة الهجرية الجديدة 1444، كالتالي:

يوافق يوم عاشوراء ليوم الاثنين المتزامن مع التاريخ الميلادي 8/8/2022.

بينما يوافق يوم تاسوعاء ليوم الأحد المتزامن مع التاريخ الميلادي 7/8/2022

أما يوم 11 من شهر محرم الهجري يوافق يوم الثلاثاء 9/8/2022.

وفي خاتمة المقال نكون أوضحنا لكم فضل ذلك اليوم العظيم للمسلمين، بالإضافة توضيح الأعمال المستحبة فيه للتقرب الله سبحانه وتعالى وليتم أحياء سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى معرفة تاريخ يوم عاشوراء الموافق ل 19 أغسطس.