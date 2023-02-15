حكايه السفينة التي طارت وفرت فجأة في الهواء وبعد أكثر من 10 ايام نفذ الطعام واكل الطاقم لحم بعضهم | فيلم Human Space Time and Human

تبدا قصة الفيلم بسفينه تسير في البحر وعليها وزوجات وبها قائد للسفينه، والطاقم الكامل للعمل على السفينه وايضا يكون عليها مرشح سياسي وحراسه ويكون ايضا معه ده لك وبعد ذلك ينام كل من فس فينا ومن ثم يستيقظ السفينه تطير في السماء ويكون لديهم طعام محدود وسنعرض فيما يقدم ماذا سيحدث معهم في السفينه ويا هل ترى ماذا سيحدث معهم في السماء وماذا سياكلون وماذا سيشربون وماذا سيفعلون وهل ما سنعرفه في القادم شرحه في هذا الفيلم الغريب الذي لم يكن لك ان شاهدت مثله وهو فيلم الدراما والاثاره النفسيه وهوفيلم Human Space Time and Human اصدر في سنه 2018 ميلاديا في جنوب كوريا.

ويبدأ الفيلم بزوجين يتضح أنهم متزوجون جديد ويكونوا هم الاثنان على متن سفينه حربيه قديمه وتسيير السفينه في البحر الواسع وترى الزوجه التي تدعى حواء ترى ان معهم على السفينه مرشح سياسي ويصطحب أبنه الذي يدعى آدم وأثناء ما كان يستمتع المرشح السياسي مع ابنه بالبحر وجماله أتى إليهم حُرَّاسهم أي عصابتهم، وخدمهم اتوا ايضا ويذهبوا الى مكان اخر ويراهم الركاب وينبهروا بهم ويعلن القبطان عن ترحيب ترحيبه للركاب الموجودين في الرحله على السفينه ونجد زعيم العصابه شريك المرشح السياسي والذي يعمل معه يذهب للاكل مع المرشح السياسي والقبطان السفينه اي قائد السفينه ويتضح انهم ياكلون افضل الطعام ويشربون افضل الشراب وان الركاب ياكلون الطعام ليس له مذاق ولا رائحه ولا طعم لذيذ جالسين على الارض الركاب في عند الطعام وبعد ذلك يقوم زوج حواء بالكلام مع المرشح السياسي ويخبره بانه بذلك لا يكون مشرف بذلك لا يكون نموذج مشرف وجيد امام المنتخبين الذين سيرشحوك وكل الركاب يتفقوا على كلامه ويوافقه ويقوم المرشح السياسي ويصدق على كلامه ويعتذر لهم ويامل القبطان بان ويامر القطان بان يحضر لهم مائده من الطعام وغرفه خاصه لعمل الطعام الخاص بهم الجيد مثل ما اكل القبطان والمرشح ويخبره القبطان بان كل الغرف مشغوله وممتلئه وبذلك يذهب المرشح وابنه الى الجناح الخاص بهم وبعد ذلك ياتي رئيس العصابه ويخبر رئيس مجلس الشيوخ بانه سيخرس زوج حواء بنفسه ويقول له ادم انه لا يحرسه ولا يؤذيه وانه عليه ان يحسن من سوره ابيه واي شغب سيفعله يؤثر على مظهر ابيه وبعدما يخرج رئيس العصابه من غرفه المرشح يقابل زوج حواء ويهدده بانه يرميه

بحر في البحر في البحر ويهدد بانه يرميه ويلقيه في البحر وزوجته ايضا اذا قام بالتعرض للمرشح وابنه واذا تدخل في شؤونهم ايضا