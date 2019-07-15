تعرف علي تفاصيل إشاعة وفاة الفنانه “أصالة نصري” ورد فعل جمهورها علي السوشيال ميديا

انتشرت في الساعات الماضية أخبار عن حالة الفنانة “أصالة نصري” الصحية بأن ازدادت حالتها سوء وعلى الفور انتقلت إلى المستشفى ووفاتها مما إنعكس هذا الخبر على معجبيها ومحبيها بالقلق والإزعاج وإلى أن قرآت ما قيل عنها توجهت سريعا إلى حساباتها الشخصية على السوشيال ميديا لكي تُطَمئِن كل من يريد معرفة الحقيقة من جمهورها.

رد الفنانة “أصاله نصري” لجمهورها ولمُطلقين الشائعات

قالت: “أنا موجودة بينكم وما فيني الا الخير.. شكرا لكل من اهتم فيني”. حيث ونشرت رسالة أخرى لمطلق هذه الشائعات قالت بها : “وبالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة.. الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية”.

رد فعل محبيها في العالم العربي على السوشيال ميديا

على الفور إنطلقت الكثير والكثير من الرسائل والتعليقات من كافة أنحاء العالم العربي إليها من معجبيها ومحبيها تحتوي على الأماني الجميلة بدوام الصحة والدعم والمساندة والدعوات الخالصة.

الشائعات و الحفل الذي أُقيم في مدينة الباحة

حيث انتشرت هذه الشائعات بعد حفل الفنانة “أصالة نصري” الذي تم بدولة المملكة العربية السعودية، مدينة الباحة وقد كان شعور الفنانة “أصالة” عن المشاركة في هذا الحفل ملئ بالسعادة وتمنت قريبا بزيارة مدينة الباحة مرة أخرى لتستمتع بسحرها وجمالها.

فقد قامت الفنانة “أصالة نصري” في الحفل بغناء بعض من أروع أغانيها مثل” يا مجنون، عايز تبعد، بعدك عني، شاغل بالي،خانات الذكريات، بكرة أحلى، أكتر، بناء على رغباتك، أنا بتخان، الحقيقة، هيقولك، مين فينا، منازل، شر وخير، سؤال بسيط”

تحدي الفنانة “أصالة نصري” ونساء الوطن العربي

وجدير بالذكر بأن تَبنت مؤخراً الفنانة “أصالة نصري” تحدي يجمع بين نساء الوطن العربي لتزداد ثقتهن بأنفسهن حيث ظهرت الفنانة في مقطع من مقاطع الفيديو مع إبنتها على طبيعة وجههن بملامحهن البريئة دون وضع أي نوع من أنواع الميك أب أو الإعتماد على وسائل التكنولوجيا في تغيير ملامح الوجوه للأفضل وكان محتوى الفيديو عبارة عن رسالة هامة لجميع النساء وهي “لم يكن ضرورة أولوياتك بأن تملكين وجهاً من البورسلين”.