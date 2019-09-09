حقيقة وفاة أحمد الشقيري وبيان أسرته حول ما تداوله رواد التواصل الإجتماعي

حقيقة وفاة أحمد الشقيري مقدم برنامج خواطر ننشرها لكم من خلال موقعكم نجوم مصرية، حيث تداول رواد التواصل الإجتماعي تويتر وفيس بوك خبر وفاة أحمد الشقيري مقدم برنامج خواطر والداعية المشهور حول العالم، مما أصاب محبيه ومتابعيه في الدول العربية بالحزن الشديد وبدأوا يبحثون عن حقيقة وفاة المذيع أحمد الشقيري بالسكتة القلبية كما تم تداول الخبر على صفحات التواصل الإجتماعي منذ سويعات قليلة وانتشر بين رواد مواقع التواصل دون الرجوع إلى مصادر إخبارية موثوق منها، تعرف على حقيقة وفاة مذيع خواطر من خلال تصريحات أسرته في الأسطر التالية:







حقيقة وفاة أحمد الشقيري مذيع برنامج خواطر

أجرت قناة إم بي سي الفضائية مداخلة هاتفية مع أسرة المذيع أحمد الشقيري للتأكد من الخبر أو نفيه، وقد نفت الأسرة شائعة الوفاة مرددة أن ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة وأن أحمد الشقيري بخير وبصحة جيدة وهو مقيم في منزله الكائن في دبي وفي خير حال.







وناشدت قناة إم بي سي من خلال أسرة أحمد الشقيري جميع متابعيها بعدم الإنصياع إلى كل ما يقال عبر وسائل التواصل الإجتماعي وتحري الدقة في أي خبر تنقله عن طريق التأكد من المصادر الموثوق منها أولاً ثم مشاركة الخبر بعد التأكد من صحتها تجنباً لانتشار الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.