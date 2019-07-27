حقيقة علاقتها بـ«فاروق الفيشاوي» وسر رفضها الزواج برغم تجاوز الأربعين من عمرها.. محطات في حياة «نرمين الفقي»

نرمين الفقي علي الرغم من كون إمتلاكها المال والجمال إلا أنها تجاوزت الأربعين من عمرها ولازالت بدون زواج ولا أطفال، وتحدثت حول ذلك الأمر مرارًا وتكرارًا في أكثر من برنامج وأبرزها هو حلقتها مع الإعلامي عمرو الليثي في “بوضوح” الذي يُذاع على قناة “الحياة” الفضائية، وأعربت عن ندمها إزاء تأخرها عن الزواج، وأشارت بأنها المسئولة عن ذلك القرار طوال حياتها، مختتمة كلامها بـ “ربنا مابيديش كل حاجة”.

وكانت نرمين مرتبطة بوالدتها إرتباطًا وثيقًا، فقد إختفت عن الساحة الفنية حوالي أربعة أعوام بسبب المرض الذي أصاب والدتها، فظلت بجانبها حتي توفاها الله، وشعرت بالوحدة من بعدها وخاصة أنها وحيدة، وهنالك بعض المحطات المثيرة في حياتها سوف نرصد أهمها في هذا التقرير.

سرقتها

وتعرضت نرمين للسرقة علي يد خادمتها، حيث سُرق منها مجوهراتها الذهبية ومبلغ مالي بفئات مختلفة وهم 36.000 جنيه مصري و150 يورو و3.000 دولار من داخل خزنتها، فضلًا عن إفتعالها حريقًا داخل غرفة نوم الفنانة ؛ كي تتمكن من فتح بابة الغرفة.

وحررت نرمين محضرًا ضدها وتم الحكم علي خادمتها بالسجن خمسة سنوات مع الشغل، بالإضافة إلي حبس إثنان آخرين من شركائها في تلك الواقعة لمدة 6 أشهر.

بلاغ للنائب العام

إتهمت نرمين رئيس إتحاد محامون بلا حدود، المحامي “أسامة صدقي”، بأن هنالك علاقة بينه وبين خادمتها، فتقدم الأخير إلي النائب العام ببلاغ يتهمها فيه بالسب والقذف.