حقيقة انفصال الفنانة الإماراتية أحلام عن زوجها مبارك الهاجري

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي شائعة انفصال الفنانة الإمارتية أحلام عن زوجها مبارك الهاجري، حيث وصل هاشتاق ” #انفصال_أحلام_عن_زوجها ” إلى أعلى الترند في دول الخليج العربي وتفاعل معه الكثير من المغردين عبر تويتر، و كان هذا الخبر قد تكرر أكثر من مره، ورغم عدم نفي الفنانة الإمارتية أحلام لهذه الشائعة، إلا أن قام جمهورها و المقربين منها بنفي الخبر كاملاً، وأكدو على حبهم لبعض، وأن هذه الشائعة تتكرر بشكل كبير على عدد من الفنانين و المشاهير.

رد الفنانة الإماراتية أحلام على خبر انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات” مقطع فيديو ظهرت فيه مع زوجها مبارك الهاجري، حيث بينت فيه مدى حبهم لبعض و كان هذا تأكد على عدم صحة الشائعة التي أنتشرت، و كان ذلك ردا على الهاشتاق الذي يحمل اسم “انفصال أحلام عن زوجها” الذي انتشر بين المغرديين على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر”.

وظهر في مقطع الفيديو الذي قامت الفنانة الإمارتية أحلام بنشره على حسابها الرسمي عبر تطبيق “سناب شات” الملحن ناصر الصالح، أثناء تدريبه لنجل الفنانة أحلام “فاهد”، على العزف على آلة العود، حيث يبدو في مقطع الفيديو أن هناك محاولة تشجيع الفنانة أحلام و زوجها مبارك الهاجري لابنهما ” فاهد” لإدخال ابنهما في الساحة الفنية خلال الفترة القادمة.