حقيقة انضمام مريم أوزرلي لمسلسل قيامة عثمان| وموعد إذاعة الحلقة 65 جزء ثالث

اقتربت شركة بوزداغ فيلم من الانتهاء من المراحل الأخيرة من تصوير الجزء الثالث من المسلسل التاريخي المنتظر “قيامة عثمان”، والمقرر إذاعته بدءًا من الحلقة 65 خلال الفترة المقبلة، وسط تضارب الأنباء عن الموعد النهائي للبث، إلا أن الكثير منها اتفقت على أنها في أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، واستعانت الشركة المنتجة للمسلسل بعدد من الممثلين الجُدد، بينما اعتذر آخرون ممن شاركوا في الأجزاء الماضية عن استكمال التصوير لبعض الظروف الخاصة بهم، أو بسبب استبعادهم من قبل فريق الإنتاج.

حقيقة انضمام الممثلة مريم أوزرلي

ومؤخرًا انضمت عدد من الوجوه الجديدة لمسلسل قيامة عثمان، وعادت بعض الوجوه القديمة مثل سالجان، في حيت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بتغطية أخبار وأحداث المسلسل، نبأ انضمام الممثلة التركية الشهيرة “مريم أزورلي” إلى الجزء الجديد، إلا أنه لم يتم حتى الآن أي حديث أو تصريح رسمي سواء من الشركة المنتجة أو من الفنانة نفسها أو أي من المقربين منها بشأن هذا الأمر، ما يعني أنه لم يتم إثبات صحته بعد، في حين أبدى عدد من المتابعين إعجابهم بفكرة انضمامها، لاسيما وأنها تملك رصيد كبير من التمثيل في المسلسلات الشهيرة، مثل الدور الكبير الذي لعبته في مسلسل حريم السلطان.

يهمك أيضًا:

أبرزها سلجان خاتون| وجوه جديدة تظهر بالجزء الثالث

بعد تداول الإعلان التشويقي| موعد الحلقة 65 والترددات الناقلة

ومواعيد إذاعة الحلقات

يأتي هذا في الوقت الذي فيه من المقرر أن يتم تثبيت مواعيد إذاعة حلقة الجزء الثالث من مسلسل المؤسس عثمان كما هي دون تغيير: