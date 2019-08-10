حقيقة الصور المزعومة عن قبر الرسول “محمد” ومعلومات أول مرة تعرفها عن قبر الرسول الأعظم

انتشرت في الاونة الاخيرة العديد من الصور يقال عنها انها لقبر سيد ولد ادم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجد الناس على مواقع التواصل الاجتماعي يشاركون العديد من الصور عن قبر الرسول الاعظم بدون وعي او فهم لحقيقه الأمور، وكما هو معروف مكان قبر الرسول في غرفة من بيت الرسول داخل المسجد النبوي، دفُن بها بعد أن اختلف الصحابة أين يدفن الرسول بعد وفاته؟، حتي هدا الله سيدنا “ابو بكر” وقال أن الأنبياء يدفنوا في المكان الذي ماتوا فيه، ودفن الرسول الكريم في وتوالت الأعوام وكان الغرفة المدفون بها الرسول وصحابته خارج المسجد النبوي، حتى اقيمت التوسيعات وجاء امير المؤمنين “عمر بن عبدالعزيز” في عام هجرية وقام بتوسيعات في المسجد وقام بادخال غرفة السيدة “عائشة” داخل المسجد.

قبر الرسول عليه الصلاة والسلام

صور كثيرة انتشرت في الفترات الأخيرة عن قبر الرسول محمد صلي الله عليم وسلم واختلفت الصور، ولكن في الحقيقة لا توجد صورة عن قبر الرسول لأنه لم يرى قبر الرسول الا اناس معدودة ولم يكن هناك أي كاميرا لكي تصور القبر، واليكم بعض الصور المزعومة أنها عن قبر الرسول الأعظم.

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صورة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام