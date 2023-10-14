حقوق الإنسان: رحلة طويلة وشائكة (الجزء الثاني)

استعرضنا في الجزء السابق مفهوم “الحق” من حيث المعنى والتصور والدلالة، وبينَّا أهم ما عرفته الحضارات والمذاهب الفكرية الإنسانية من مضامين أوليَّة عن حقوق الإنسان، ونستعرضُ في هذا الجزء بعض ما أشارت إليه الأديان السماوية من مضامين أوليَّة عن حقوق الإنسان.

المصدر: power3point0.org

أولًا: اليهودية بين العدل الإلهي والعنصرية الصهيونية:

اليهودية هي ديانة سماوية تستند إلى الوصايا الإلهية التي تلقاها موسى من الله على جبل سيناء، وتؤكد هذه الوصايا على كرامة الإنسان وحقوقه، وتحرم الظلم والاضطهاد، ومع ذلك، فإن الصهيونية، وهي الحركة السياسية التي تدعو إلى قيام دولة يهودية في فلسطين، تستند إلى مفهوم خاطئ عن اليهودية باعتبارها ديانة عنصرية، تؤمن بتميز اليهود عن غيرهم من البشر، وأنهم الشعب المختار من قبل الله.

العدل الإلهي في اليهودية:

تؤكد اليهودية على أن الله هو عادل، وأنه يتعامل مع جميع البشر على قدم المساواة، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسهم، وتستند هذه العقيدة إلى الوصايا الإلهية العشر، والتي تحرم الظلم والاضطهاد.

ولعل أهم هذه الوصايا هي:

أكرم أباك وأمك (خروج 20: 12).

لا تقتل (خروج 20: 13).

لا تزني (خروج 20: 14).

لا تسرق (خروج 20: 15).

لا تشهد على قريبك شهادة زور (خروج 20: 16).

لا تشته بيت قريبك (خروج 20: 17).

هذه الوصايا تؤكد على أن جميع البشر متساوون في نظر الله، وأن على الجميع أن يحترموا حقوق بعضهم البعض.

عقيدة الشعب المختار:

أن بعض اليهود يعتبرون أنفسهم شعبًا مميزًا ومختارًا، مما يؤدي إلى اعتبارهم أنفسهم أكثر تميزًا وعدوانية بشكل غير مبرر تجاه الشعوب الأخرى.

عقيدة الأرض الموعودة:

الصهيونية نشأت كرد فعل على حركات تؤكد على العقلانية وحرية الاعتقاد وتشجع على الاندماج في بلدان الميلاد، وتأسست الصهيونية السياسية بوجود عنصر علماني، وعُقد مؤتمر بازل عام 1897 بهدف تحديد موقع للدولة اليهودية المستقبلية، كان هناك استعمار غربي مشترك في تحقيق هذا الهدف، واستخدم هرتزل استراتيجيات غير مباشرة لتحقيقه.

ثانيًا: المسيحية والتصرف بحسب الروح المعطى:

الروح المعطى: هو روح الله الذي يسكن في قلب المؤمن، ويساعده على العيش وفق تعاليم المسيح، والتصرف بحسب الروح المعطى: يعني أن يعيش المؤمن وفق تعاليم المسيح، ويعمل على نشر محبة الله للآخرين، وهذا التصرف يشمل العديد من الأمور، منها:

اتباع تعاليم المسيح في كل مجالات الحياة، سواء في العبادة أو الأخلاق أو العلاقات الاجتماعية.

ممارسة المحبة والتسامح مع الآخرين، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو جنسهم.

مساعدة الفقراء والمحتاجين، وعمل الخير في المجتمع.

الدعوة إلى السلام والعدل بين الناس.

فجاءت المسيحية لتُعيد الرحمة والتسامح إلى اليهودية المسيحية ساهمت بشكل كبير في تطوير حقوق الإنسان، وتضمنت العديد من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، منها:

الحق في الحياة والحرية: أكدت المسيحية على أن الإنسان هو صورة الله، وبالتالي فهو يتمتع بحق الحياة والحرية، وحرمت المسيحية القتل والرق.

أكدت المسيحية على أن الإنسان هو صورة الله، وبالتالي فهو يتمتع بحق الحياة والحرية، وحرمت المسيحية القتل والرق. الحق في الملكية والأمن: حثت المسيحية على التقوى والقناعة، وحذرت من جمع المال واكتنازه، وأكدت على ضرورة مساعدة الفقراء والمحتاجين.

حثت المسيحية على التقوى والقناعة، وحذرت من جمع المال واكتنازه، وأكدت على ضرورة مساعدة الفقراء والمحتاجين. الحق في التعليم والمعرفة وحرية الفكر والاعتقاد: أكدت المسيحية على حرية العقيدة، وحرية الفكر والرأي، وحثت على طلب العلم والمعرفة.

أكدت المسيحية على حرية العقيدة، وحرية الفكر والرأي، وحثت على طلب العلم والمعرفة. التسامح ومناهضة العنف والتعذيب والمعاملة القاسية: حثت المسيحية على التسامح مع الآخر، ونهى المسيح عن العنف والتعذيب.

حثت المسيحية على التسامح مع الآخر، ونهى المسيح عن العنف والتعذيب. حقوق المرأة والطفل: أكدت المسيحية على كرامة المرأة والطفل، وحثت على رعاية الأطفال والرفق بهم.

أكدت المسيحية على كرامة المرأة والطفل، وحثت على رعاية الأطفال والرفق بهم. الحق في التنقل والهجرة: أقرت المسيحية الحق في التنقل والهجرة بحثًا عن الأمن والرزق والعمران.

ورغم أن المسيحية تضمنت هذه المبادئ، إلا أن بعض المسيحيين الغربيين خالفوا التعاليم المسيحية، فاستباحوا دماء غير المسيحيين، وقاموا بتنصيرهم عنوة، آخذين بمبدأ الإكراه في الدين.

ثالثًا: الشريعة الإسلامية والنص على حقوق الإنسان:

جاءت الشريعة الإسلامية لتُعامل الناس على قدم المساواة في المسئولية والجزاء، ومن دون تفرقة أيًا كانت، وأمرتهم أن يكونوا قوَّامِين بالقسط والعدل وألاَّ تحملهم كراهيتهم لما عليه بعضهم من دين أو أفكار مخالفة على مجانبة العدل، وحثَّت على حق العمل؛ والمساواة بين المسلم وغير المسلم في كافة الحقوق المدنية والسياسية، وكل ما يحفظ الكرامة، وممَّا ورد بالشريعة الإسلامية:

الحق في الحياة والحرية: بينت الشريعة أن أعظم الجرائم هي القتل بدون حق، وشرَّع الله القصاص لحفظ أرواح الناس، لأن العقوبة الرادعة من شأنها الحيلولة دون الجريمة، وعلى الأقل الحدُّ منها بأقصى ما يمكن.

ورغم أن الشريعة الإسلامية لم تحرِّم الرق تمامـًا، لأنه أمرٌ تعارف عليه العالم إلى أن ينقضي بتطور ورقى التقاليد والأنظمة والقوانين التي يتواضع عليها البشر، ولكنها أكدَّت أن المساواة الإنسانية هي الأصل، وليس هناك تميُّز عرقي من سلالة أو لون، وأوصد الإسلام معظم أبواب الاسترقاق وأسبابه، فلم يَعُد الخطف والسلب والبيع، ولا التغلب في الغارات، ولا تحكُّم رب الأسرة، ولا العجز عن وفاء الدين، مبررًا لاستعباد الإنسان، والأَمَة بزواجها من حُرِّ تتحرر وذُريَتها، ولم يبق سوى منفَذٍ وحيدٍ للاسترقاق، وهو الحرب المشروعة، والتي لا يُبيحها الإسلام إلاَّ في حالات الدفاع، ونكث العهد والكيد للدين، وحدوث ما يتعلق بسلامة الدولة والقضاء على الفتنة.

حقوق الملكية والأمن البدني والنفسي: صان الإسلام الأعراض وأمرَ بتحري الصدق، وعدم أخذ الناس بالباطل والشبهات، وأمر الله بحرمة المسكن وأعراض الناس، وصانت الشريعة الملكية من السرقة والغصب، وعاقبت السارق والمحارب وكل معتدٍ على ملكية الغير. الحق في المساواة وعدم التمييز أو الإقصاء: جاء الخطاب الرباني للناس كافة شعوبًا وقبائل، ومؤكدًا على المساواة في القيمة الإنسانية، وبيَّن الله الأصل الواحد للبشر، مما يحول دون أي تمايز عنصري أو تميُّزٍ عرقي. الحق في التعليم والمعرفة: كان تكريم الله للإنسان، وتفضيله على سائر المخلوقات، وجعله خليفة لله في الأرض، منوطًا بما أودعه الله فيه من قدرة على العلم والمعرفة: حيث أن القرآن الكريم يخاطب من يسمع ويُبصر ويتدبر ويعقل، فالقراءة لا تعني مجرد القدرة على قراءة حروف مكتوبة، بل حقيقتها بالعلم والفهم والتدبرُّ والنظر والمعرفة. الحق في حريَّة الفكر والاعتقاد: فالإسلام يعترف بحقوق غير المسلمين ليس باعتبارها منحة خاصة وهبها لهم دين لم يؤمنوا به، وإنما لأنها حقوق للإنسان من حيث هو إنسان، ولهذا لم يفرض عليهم قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالشريعة الإسلامية، واعترف بحقهم في الأخذ بالقواعد والقوانين التي نصت عليها شرائعهم الخاصة، فلم تُفرض على غير المسلمين قوانين الطلاق والخُلع، ولا قواعد الميراث الواردة بالشريعة الإسلامية، وغيرها، بل لكل ملَّة أو طائفة الحق في تطبيق قواعد دينها. حق الشعوب في الحرية وتقرير المصير: أكدت الشريعة الإسلامية على معنى التسامح بالدعوة إلى التشاور والتآزر والتواصي والتراحم والتعارف والعفو وعدم الإكراه، وكلها تعنى التسامح وإقرار حق الاختلاف بين البشر، وفى الحقوق السياسية جعل الإسلام الشعب مصدر كل سلطة، وله الحق في ترسيم نظام الحكم الصالح له، ولم يُحدِّدَ الشرع نظامًا معينًا، وترك النظم وضعيَّة تتغير بتغير الأحوال والظروف والأزمنة، ولكن وَضَع المبادئ العامة الآمرة بالشورى. الحق في العدل والإنصاف: تقضى الشريعة الإسلامية أن يتعامل الناس بالقسط والعدل دومًا، وظهرت وظيفة المحتسب بالنسبة للحكومة، ودعوى الحسبة للأفراد، وتختص بحراسة حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، والعدل كقيمة إنسانية مطلقة لا يتأثر بأي شأن آخر، ولا بأيَّة ظروف، وليس فيه تمييز بسبب قرابة أو جنس أو ثروة أو حَسَبٍ، ولهذا أمر به الله حتى مع من أخطأ وجانب الحق، ولأن الإنسان كرَّمه الله، فإنه له حق الحماية من الجور، ودفع المظالم والشرور، والمشاركة في الشئون العامة، واختيار عقيدته، والتعبير عنها، والدعوة لها، والانتقال في الأرض، وهي للمسلم دين وثقافة، ولغير المسلم ثقافة يتمتع في إطارها بحقوق المواطنة، وأهمها العدل والإنصاف. حقوق المرأة: ساوى الحق تعالى من حيث المبدأ بين الرجل، ومن تقاليد المجتمع الإسلامي أن تحتفظ المرأة باسمها واسم أبيها، ولا تُمس شخصيتها بما يقلل من شأنها؛ في حين أن المرأة في الغرب تفقد اسمها، وتحمل اسم زوجها، ممَّا يرمز إلى فقدانها شخصيتها المدنية واندماجها في شخصية زوجها، وهو تقليد كان سائدًا في الماضي بالفعل، والشريعة الإسلامية أقرَّت بحق المرأة في الولاية على نفسها، ومسئوليتها القائمة على حريتها التامة في أفعالها، ومنع الإسلام إكراه المرأة، بكرًا وثيبًا، على الزواج، ويُعَدُّ العقد عليها من دون موافقتها غير صحيح، ولها حق فسخه، ولو كان وليها أبيها ذاته. حقوق الطفل: اهتمت الشريعة الإسلامية بحق الطفل في أن يكون نتيجة علاقة زواج شرعية ومعترف بها بين رجل وامرأة، مما يكفل له حياة كريمة، ويُلزم والديّه برعايته والعناية به، ولحفظ حق الحياة حرَّمَت الشريعة قتل الجنين، حتى وإن جاء سفاحًا، ولهذا أخَّرَ النبي تنفيذ الحد على امرأة حملت سفاحًا حتى تضع جنينها وتُرضعه، وأوجب الدِيَّة على قتل جنين في بطن أمه.

وللطفل الحق في التمتع بنسبه الصحيح، وليس لأحد حرمانه من ذلك لمجرد شبهة عارضة، وللطفل حقه في النمو المعافى، وما يقتضيه ذلك من رعاية صحية وتغذية ملائمة للأم الحامل، ولهذا كُلِّف والد الطفل بالإنفاق على أمه الحامل حتى تكمل الرضاعة، وللطفل حقٌ في الاسم الحسن، فقد كره النبي الأسماء القبيحة، وغيَّر كثيرًا منها، فغيَّر اسم “عاصية” إلى “جميلة”، و”حَزَن” إلى “سهل”، وللطفل الحق في الرحمة والحنان والحياة الكريمة والرعاية بأشكالها كافة، وللطفل حق الميراث بمجرد اكتمال ولادته، وانفصاله عن أمه حيًا، كما أن الأولياء والأوصياء مسؤولون عن حفظ أموال الطفل وعدم تبديدها وتسليمها له عند رشده، وللطفل حق الرعاية الاجتماعية، وهذا الحق يشمل اليتامى والمحرومين والذين ينتمون إلى أسرٍ فقيرة، فعلى الدولة ومؤسسات المجتمع كفايتهم والعناية بهم، وبهذا حمت الشريعة الإسلامية الأطفال من الفقر والمجاعات والعبودية.

مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية: حثَّت الشريعة الإسلامية على العفو والصفح كواجب أخلاقي وديني، وحرَّمت الجور والتعسف والقسوة والضرر والضِرار وتبادل الأذى بين الناس، وحثَّت على العفو والصفح الجميل، والأخذ بالعدل والمروءة والمعاملة الحسنة عند الخصومة والتنازع، وهي مبادئ كفيلة بأن تُوَلِّد المحبة والود والتعاون بين الناس، حق الانتقال والهجرة: أمرَ الله سبحانه الإنسان بالسعي من أجل الرزق الحلال الطيب بكل عزَّة وكرامة، ومن دون مذلَّة أو خوف أو حياء وخجل لأنه جاء بطريق مشروع لا لبس فيه ولا شبهة، فإذا ما ضاق الرزق به في مكان ما، وجَبَ عليه السعي في مكان آخر، وعدم التكاسل والخضوع لحنينه وشوقه لرفقائه وأهله وذكرياته، وبذلك يظلم نفسه ويُضيِّقُ عليها، وأمرَّ الله بالهجرة لحفظ كرامة الإنسان وعزة نفسه، والبعد عن الاستضعاف وظلم النفس، فضلًا عمَّا في السفر والانتقال من فوائد علمية ومعرفية نتيجة لتزايد خبرات الإنسان وسعة اطلاعه على بيئات وأقوام مختلفين. أخلاقيات الحرب: قررت شريعة الإسلام أخلاقًا تُراعى في الحرب، وأمر بها أبو بكر الصديق الجيش وهى: “لا تخونوا، ولا تغلُوا، ولا تغدروا، ولا تُمثِّلوا [بالجثث]، ولا تقتلوا طفلًا صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلًا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلاَّ لمأكلة، وهذا درس حرىُّ بالأمم المتحضرة أن تعمل به، ولا سيما في عصرنا حيث تقوم من الدول المنادية بحقوق الإنسان بقتل وتشريد وسحق الأمم الأخرى دون مراعاة لمشاعر أمومة، وضعف طفولة وشيخوخة، وفى العديد من الدول تنتهك الأنظمة الحاكمة حقوق الشعب، ولا تُراعى له أي حق أو كرامة إنسانية.

وهكذا عرفت الحضارة الإسلاميَّة تمام المعرفة حقوق الإنسان، ونصَّت عليها، سواء في حقه المدني بأمنه على حياته وماله، أو حقوقه الفكرية والعقائدية.

ومن أهم الحضارات التي عرفت كتابة وثائق تحفظ للناس حقوقهم، الحضارة الإسلامية، فقد عرفت في مهدها وثائق ووصايا تستوحى من روح النص الديني قواعد للمعاملات والسلوك، سواء في السلم أو الحرب، ولكنها مرهونة بعقيدة دينية معينة، وأطراف محددة، ولا تستوفى القواعد الثبوتية الضامنة لإمكان تنفيذها، وفرض ما تتضمن من واجبات وحقوق.