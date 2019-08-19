حفيد هدى سلطان وفريد شوقي فنان صاعد شارك في الكثير من الأعمال الفنبة

بعد زواج دام خمسة عشرة عاما كان نتاج زواج الفنانة هدى سلطان والفنان فريد شوقي هي ثلاث بنات احداهن هي “مها فريد شوقي”, تزوجت مها فريد شوقي من اللواء جميل سعيد، وانجبا الممثل الشاب “أحمد جمال سعيد”، ولمع نجمه في الفترة الاخيرة، ومن المعروف بدايته مشوار التمثيل منذ الصغر.

شارك الفنان أحمد جمال سعيد في العديد من المسلسلات من أهمهم هو مسلسل “الخروج”، ومسلسل “رأس الغول” واستطاع أن يحوز على حب وإعجاب المشاهدين من خلال أداءه الجيد ويتوقع له الكثيرون النجاح في الأعمال الفنية القادمة.

تعرف على حفيد فريد شوقي

• هو من مواليد عام 1989 .

• بدأ مشواره الفني عام 1997 ، قدم العديد من الاعمال الفنية منها، “برة الدنيا” مع الفنان شريف منير ، “الاكسلانس” مع الفنان أحمد عز، “سيدنا السيد” مع جمال حمدان، “نيران صديقة” مع عمرو يوسف ، “الاب الروحي” مع محمود حميدة .

• قدم للسنيما العديد من الافلام ومنها :” شد أجزاء” مع الفنان محمد رمضان، و”مسجون ترانزيت” مع أحمد عز، و”نوم التلات” مع هانى رمزى، و”حماتى بتحبنى” مع حمادة هلال.

• يعتبر الفنان جده ملك الترسو الفنان “فريد شوقي” مثله الاعلى في الفن، ويسعى لتحقيق جزء بسيط من انجازات جده الفنية .

• توفى والده اللواء جمال سعيد حكمدار العاصمة في عام 2016 ، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة ودفن بمقابر الاسرة بصلاح سالم .