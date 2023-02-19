يُعَد اللاعب البرازيلي “رومارينهو” أحد أهم وأبرز لاعبي كرة القدم على مستوى العالم عامةً والعالم العربي بصورة خاصة، حيث نجح في الوصول إلى هذه الشهرة العالمية بعد انضمامه إلى صفوف فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال عام 2018؛ لذلك سنأخذكم اليوم في جولة استكشافية؛ للتعرف على حصيلة أهداف اللاعب رومارينهو مع نادي الاتحاد السعودي.

نبذة عن اللاعب رومارينهو

اللاعب “روماريو ريكاردو سيلفا” المشهور في الوسط الكروي باسم “رومارينيو أو رومارينهو”، هو أحد لاعبي كرة القدم المحترفين، ويلعب في موقع الهجوم، يحمل الجنسية البرازيلية، حيث كانت ولادته في مدينة “ساو باولو” في البرازيل يوم الثاني عشر من شهر أيلول سبتمبر عام 1990 ميلاديًا، أي أن عمره حاليًا يمكن أن يصل إلى الثانية والثلاثين، بينما يبلغ طوله حوالي 174 سنتيمترًا.

يلعب “رومارينهو” في الوقت الحالي وسط صفوف نادي الاتحاد السعودي ويحمل الرقم “90”، وقد كانت بداية المشوار الرياضي لللاعب البرازيلي في كرة القدم أثناء عام 2005 ميلاديًا مع نادي “ريو بريتو”، ثم انتقل بعدها للعب مع العديد من الأندية المختلفة، مثل نادي “ريد بل براغانتينو”، نادي “الجزيرة”، نادي “الجيش”، ونادي “ريو برانكو”.

يُعَد “روماريو” أحد اللاعبين المعروفين بالأداء المبهر والعالي، إلى جانب دقة التسديد في الشباك وسرعة الجري على أرض الواقع؛ لذلك استطاع أن يحفر البصمة الخاصة به في عالم كرة القدم.

مجموع أهداف رومارينهو برفقة الاتحاد

يُعَد “رومارينهو” هداف نادي الاتحاد السعودي التاريخي، حيث استطاع تسجيل عدد لا يمكن الاستهانة به من الأهداف، والتي وصل عددها حتى وقتنا الحالي إلى 52 هدف.

ومن الجدير بالذكر أن اللاعب البرازيلي انتقل للعب في صفوف نادي الاتحاد السعودي في موقع الهجوم خلال عام 2018 ميلاديًا، بعقد وصلت قيمته إلى 7 ملايين يورو، واستطاع حضور حوالي 107 مباراة برفقة النادي.

كما تمكن “رومارينهو” من الحصول على جائزة لاعب الشهر الأفضل في الدوري السعودي، وذلك عن شهر أيلول سبتمبر عام 2019 ميلاديًا، أي بعد الالتحاق بالنادي بفترة قصيرة.