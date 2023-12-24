حسابات انستغرام الأكثر متابعة في عام 2023

زاد انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في عام 2023 وللمؤثرين الرائدين في مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في انتشار استخدام تلك المنصات، تختلف المنصات ويختلف جمهورها وتختلف الفئات العمرية من منصة اجتماعية لأخرى، بالنسبة لتطبيق إنستغرام فإن معظم مستخدميه تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والـ 29، يقدر عدد مستخدمي موقع إنستغرام في الولايات المتحدة الأمريكية فقط بـ 127 مليون مستخدم وذلك الرقم آخذ في الازدياد، بالنظر إلى أن معظم مستخدمي هذه المنصة هم من الشباب وبالتالي ستكون الحسابات الأكثر متابعة حسابات شبابية أو تستهدف فئة الشباب بشكل عام، إليك حسابات الانستغرام الأكثر متابعة في عام 2023 على منصة إنستغرام.

حسابات إنستغرام الأكثر متابعة في عام 2023:

حساب إنستغرام:

جاء حساب المنصة نفسها في المركز الأول بواقع 648 مليون مستخدم، يتابع حساب المنصة مختلف المؤثرين من مختلف أنحاء العالم لكونه يعرض الكثير من الاقتراحات الفعالة في صناعة المحتوى عبر المنصة وكذلك ينشر حساب المنصة الكثير من الأفكار الفعالة التي من شأنها المساهمة في الانتشار بشكل أكبر.

كريستيانو رونالدو:

يتابع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر من 595 مليون مستخدم عبر المنصة، يعتبر النجم البرتغالي أحد أنجح لاعبي كرة القدم في العالم وينشط في صفوف نادي النصر السعودي ويعتبر رونالدو أكثر لاعبي كرة القدم متابعة عبر إنستغرام ويتفوق في ذلك على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ينشر رونالدو في حسابه صور له ولعائلته ولإنجازاته في عالم الساحرة المستديرة.

ليونيل ميسي:

يتابع النجم الأرجنتيني حوالي 477 مليون شخص عبر المنصة، لا يختلف ما ينشره ميسي كثيرا عما ينشره رونالدو، لا تخلو منشورات كبار لاعبي كرة القدم من الأنشطة الدعائية والتي يحصلون على أموال طائلة منها، يذكر أن ميسي ينشط حاليا في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي وللاعب إنجازات كبرى على منصة إنستغرام كما أن له إنجازات في عالم كرة القدم، فالصورة التي ظهر فيها ميسي وهو يحمل كأس العالم هي الصورة الأكثر حصداً للإعجابات على المنصة كما أن صورته مع كريستيانو رونالدو في إعلان لويس فيتون الذي تم نشره في أواخر عام 2022 هي ثالث أكثر الصور حصداً للإعجاب عبر المنصة.

سيلينا جوميز:

تأتي النجمة الأمريكية في المركز الرابع وهي احدى أبرز المغنيات على المستوى العالمي ولها قاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبين، يصل عدد متابعي المغنية لحوالي 425 مليون شخص.

كايلي جينر:

نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي ومواقع التواصل الاجتماعي، يذكر إن كايلي جينر هي شقيقة كيم كارديشيان وإحدى أنجح الشخصيات الإعلامية في الولايات المتحدة ويتابعها حوالي 397 مليون متابع.

دواين جونسون “ذا روك”:

ممثل أمريكي شهير ونجم في مواقع التواصل الاجتماعي، يتابع “ذا روك” حوالي 386 مليون متابع.

أريانا جراندي:

مغنية أخرى في القائمة، تعتبر أريانا غراندي إحدى أبرز المغنيات وفنانات البوب في العالم، للمغنية قاعدة كبيرة من المعجبين وهي أيضا نجمة في عالم التلفزيون حيث ابتدأت مسيرتها كممثلة، يصل عدد متابعي أريانا غراندي لـ 376 مليون متابع.

كيم كارديشيان:

هي شقيقة كل من كايلي جينر وكلوي كارديشيان وهي أيضا شخصية تلفزيونية وسيدة أعمال ناجحة ويصل عدد متابعيها لـ 362 مليون شخص.

بيونسيه:

مغنية أمريكية شهيرة وسيدة أعمال ناجحة، يصل عدد متابعي بيونسيه إلى 314 مليون مستخدم.

كلوي كارديشن:

العضو الثالث من عائلة كارديشيان في هذه القائمة، يبلغ عدد متابعي النجمة التليفزيونية 310 مليون شخص.

نايكي:

يتابعها حوالي 301 مليون متابع، شركة نايكي هي شركة أمريكية رائدة في مجال التجهيز الرياضي وتشتهر نايكي برعايتها لكبار لاعبي كرة القدم أمثال كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي.

جاستن بيبر:

المغني الكندي الشهير الغني عن التعريف، يتابعه حوالي 293 مليون شخص.

كيندال جينر:

العضو الرابع من عائلة كارديشيان في القائمة، شقيقة كل من كايلي وكلوي وكيم كارديشين، يتابعها حوالي 292 مليون متابع.

قناة ناشيونال جيوغرافيك:

تستعرض ناشيونال جيوغرافيك عبر قنواتها التلفزيونية الحياة البرية وبرامج أساليب البقاء وغيرها من برامج التلفزيون المثيرة، يتابع القناة عبر حسابها في إنستغرام الكثير من المتابعين أيضا ويصل عددهم لـ 281 مليون متابع.

تايلور سويفت:

المغنية الأمريكية الشهيرة الحائزة مؤخرا على جائزة شخصية العام من مجلة التايمز الأمريكية، تحظى المغنية بمتابعة 266 مليون شخص.

فيرات كوهلي:

لاعب كريكت هندي، يتابعه حوالي 254 مليون مستخدم.

جينيفر لوبيز:

مغنية وممثلة أمريكية شهيرة يتابعها حوالي 240 مليون مستخدم.