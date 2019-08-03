جوجل يحفتل بذكرى ميلاد الفنانة الكبيره الراحلة مديحة كامل

يصاف اليوم الثالث من أغسطس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة الكبيرة مديحة كامل، حيث يحتفل محرك البحث ” جوجل” بذكرى ميلادها، ولدت في مدينة الإسكندرية، حيث انهت دراسة الأداب بكلية عين شمس، ليبدأ بعدها رحلة مشوارها الفني في العديد من الأدوار البسيطة بالإضافة إلى عملها كعارضة أزياء، وكانت محبوبة من قبل العديد من الجماهير على المستوى لمصري والوطن العربي.

حياة الفنانة الراحلة مديحة كامل

يصادف اليوم الذكرى ال73 لميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل، ولدت سنة 1948م، حيث بدأ مشوراها الفني في عام 1964 بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، كما وعملت في عروض الأزياء، ولعبت في العديد من الأدوار حيث انشهرت بشكل كبير في فترة زمنية قليلة.

تزوجت الفنانة مديحة 3 مرات، الأولى من رجل أعمال محمود الريس ، والثاني من مخرج السينمائي شريف حمودة، وزواجها الأخير كام من محامياً.

اعتزلت الفنانة مديحة كامل عن العمل الفني وارتدت الحجاب في عام 1992، كان أخر أعمال الفنانة فيلم ” بوابة الشيطان” .

حيث عانت الفنانة من أمراض القلب طوال حياتها، وتعرضت لسكته دماغية أثناء تصويرها مسلسل الأفعى، لكن حالتها الصحية تدهورت قبل عام من وفاتها، وبقيت في مستشفى مصطفى محمود لمدة عشرة أشهر بسبب عطلة القلب ضعف وتراكم مستمر للمياه على الرئة.

حيث توفيت الفنانة مديحة كامل في منزها بعد صلاة الفجر في شهر رمضان المبارك في 13يناير/ 1997، حيث أدت صلاة الفجر مع ابنتها وزوجها، ثم ذهبت إلى النوم ووجددت في اليوم التالي ميته.