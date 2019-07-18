جوجل يحتفل في الذكرى الـ 50 لهبوط أبولو 11

احتفل محرك البحث الشهير جوجل في الذكرى الخمسين لهبوط أبولو 11، وسوف نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بـ أبولو 11، وضمن تفاصيل ذلك فقد تمكنت الولايات المتحددة الأمريكية من أرسال اول إنسان يهبط على سطح القمر وذلك منذ خمسين عاماً تقريباً، وقد تم إرساله يعتبر لحظة متميزة في تاريخ الولايات المتحددة في تاريخ العالم كله، حيث دخلت أمريكا سباق فضائي مع الإتحاد السوفيتي، وذلك بعد أن قام الإتحاد السوفيتي في عام 1957 القمر الإصطناعي سبوتنيك.

إكتشاف خريطة تفاعلية ثلاثية الأبعاد

كشفت التفاصيل الجديدة لـ أبولو 11 التفاصيل الهبوط على سطح القمر ، حيث تعتبر تلك الخريطة لمساعدة المستخدمين على تخيل أين مكان “نيل أرمسترونج” و”أدوين بوز ألدرين ” و ” مايكل كولينز “وذلك عند القيام بواحدة من أكثر الإنجازات المذهلة في تاريخ البشرية، وذلك عند هبوط سفينه إيجل 1969، هذا وقد أكدت العديد من الصحف على أن حوالي 600 مليون شخص قد تابعوا البث المباشر لـ أبولو 11 أنذاك.

إنجاز ابولو 11

يعتبر أبولو11 تتويجاً للتعب والدراسة والهندسة والتخطيط والإبتكار العلمي بفعل السباق الذي كان أنذاك بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحددة الأمريكية، وقد كانت الرحلة بدعم من قبل الرئيس الأمريكي جون كينيدي وقامت العديد من الوكالات الفضائية بتكريم الرئيس وذلك لتمسك بهدفه والخطط الزمنية المحددة، وقد أرسلت وكالة ناسا ما يقارب 12 رجلاً إلى سطح القمر.