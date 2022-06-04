جوجل يحتفل بعيد ميلاد “الساحر” محمود عبد العزيز بصورة “الشيخ حُسني”

فاجئ اليوم محرك البحث الأشهر “جوجل” الجميع بتغيير صورة واجهته بشكل تعبيري للراحل محمود عبد العزيز، في ذكرى ميلاده الـ76، الصورة التي وضعها جوجل للاحتفاء بساحر السينما المصرية كانت لشخصية من أهم الشخصيات التي قدمها محمود عبد العزيز، وهي شخصيته في فيلم الكيت كات “الشيخ حسني”، عاش الفنان محمود عبد العزيز حياة فنيه حافلة بالنجاح، قدم خلالها الكثير من روائع السينما، ورحل بعد معاناة مع المرض في الثاني عشر منن نوفمبر عام 2016.

محمود عبد العزيز الشيخ حسني الساحر

قدم الراحل محمود عبد العزيز الكثير من الأدوار لشخصيات ذات سِمات مميزة، لدرجة أن أطلق عليه الجمهور أسماء هذه الشخصيات، فلقب ساحر السينما المصرية الذي حصل عليه عن دوره في فيلم الساحر، أو “رأفت الهجان” الذي لعب دوره في مسلسل جسد واحدة من أهم مسلسلات الجاسوسية، أو حتى شخصية الشيخ حُسني، التي اختارها جوجل لتكريم الفنان الراحل في ذكرى ميلاده.

بدأ الفنان الراحل محمود عبد العزيز مشواره الفني مبكراً، وبالرغم من تخرجه من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم دراسته للماجستير في العلوم الزراعية، إلا أنه اختار أن يلمع في مجال مختلف تماماً وهو التمثيل، فقدم الراحل أكثر من 110 عملاً فنيا كان أغلبها أيقونات للفن المصري.

أهم أعمال الراحل محمود عبد العزيز

كانت بداية ظهور الساحر محمود عبد العزيز، في فيلم “الحفيد” عام 1974 حيث لعب دور صديق البطل “نور الشريف”، ثم ما لبث أن قدم دور البطولة في مجموعة من الأفلام خلال سبعينات القرن الماضي، منها “حتى أخر العمر” و”مع حبي وأشواقي” و”كفاني يا قلب”.

انطلق بعدها ساحر السينما المصرية ليقدم مجموعة من أهم أدواره في فيلم “العار” والعذراء والشعر الأبيض” و”تزوير في أوراق رسمية”، و”إعدام ميت”، و”جري الوحوش”، و”الكيف”، وجاء دوره في رائعة رضوان الكاشف “الساحر” ليمنحه هذا اللقب الذي استحقه خلال ما تبقى له من مسيرة فنية.

كما قدم الراحل مجموعة من الأفلام المميزة مع رأفت الميهي مثل “سيداتي أنساتي” و”السادة الرجال” و”سمك لبن تمر هندي” والتي تميزت بالفنتازيا السينمائية، كما قدمه المخرج داوود عبد السيد في رائعته “الكيت كات” ليلعب دوره الخالد “الشيخ حسني” هذا الرجل الكفيف الذي يرى ما لا يراه المبصرين.