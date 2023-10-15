جنى مقداد تُشعل السوشيال ميديا بعد انتشار شائعة عن خطبتها.. التفاصيل

أثار خبر خطبة جنى مقداد صاحبة الـ 15 عامًا المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، الجدل بشكل كبير، بسبب سنها الصغير، فالكل يتعجب من أنهم لا زالوا يستمعون إلى أغنيتها الشهيرة ماما جابت بيبي، إلا أن خبر الخطوبة لم يتم التعليق عليه منها أو من أسرتها.

انتشار خبر خطوبة جنى مقداد مصدر الصورة العين الإخبارية

جنة مقداد وشائعة خطبتها

وانتشر خبر ارتباط الفنانة الصغيرة جنى خالد مقداد على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أشار إلى حسابها أحد المتابعين مقدمًا التهنئة لها، التي كانت مصحوبة بصورة تتضمن خاتم زواج، وأعرب الجميع عن الدهشة لهذا الخبر، خاصةً أنها لازالت حديثة العمر ولم تتعدى الخامسة عشر من عمرها، بالإضافة إلى أنها ما زالت مستمرة في استكمال دراستها.

وذكرت إحدى المتابعات تعليقًا بأنها لا زالت تستمع لأغنية جنى الشهيرة (ماما جابت بيبي)، وذكرت أخرى اللهم بارك ما شاء الله، ورغم حالة الجدل والذهول، إلا أن عائلة جنى مقداد لم ترد على الأخبار المتداولة ولم تثبتها، وكذلك لم تنفيها حتى الآن على أيٍ من وسائل التواصل الاجتماعي.

حجاب جنى مقداد

قررت جنى مقداد ارتداء الحجاب منذ عام، تحديدًا عند بلوغها 13 عامًا، وذلك بعد تشجيع العائلة الأردنية لها عبر فيديو تشجيعي على قناة اليوتيوب التابعة لهم.

وبعد مرور شهرين من بث الفيديو، قامت جنى مقداد بارتداء الحجاب، ونشرت أولى صورها بالحجاب عبر الموقع الرسمي لها على منصة انستجرام، وقالت الحمد لله الذي هداني لارتداء الحجاب، سائلة الله عز وجل الثبات والأجر، وطلبت من الجميع الدعاء لها.