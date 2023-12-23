جنسيات المدربين في بطولة أمم أفريقيا 2023

تفصلنا أسابيع معدودة عن انطلاق بطولة أمم أفريقيا وهي البطولة الأكبر في القارة السمراء، تتنافس منتخبات أفريقيا على الظفر بالبطولة الأغلى وتستضيف ساحل العاج في يناير المقبل البطولة التي تضم 24 منتخبا مقسمين على ست مجموعات.

تتنافس منتخبات كل من ساحل العاج ونيجيريا ومصر وغانا والكاميرون وغانا والسنغال والجزائر ومالي وتونس المغرب على الفوز وتعد هذه المنتخبات هي الأبرز والأكثر حظا في التتويج بالبطولة بالنظر لسجلها في النسخ السابقة من البطولة مع الأخذ بالاعتبار آداءها في المباريات الدولية الذي خاضتها تلك المنتخبات مؤخرا.

على الصيد الفني تشهد منتخبات أفريقيا تطورا كبيرا حيث استقطبت العديد من المنتخبات خبرات دولية كبرى وتعاقدت بعض المنتخبات مع مدربين محترفين أجانب، تعاقدت الاتحادات الأفريقية مع مدربين من كل من بلجيكا والبرتغال وفرنسا، اليك جنسيات أبرز المدربين في بطولة أمم أفريقيا 2024.

جنسيات مدربين أمم أفريقيا 2024:

تتصدر فرنسا قائمة المدربين في بطولة أمم أفريقيا بواقع ثلاثة مدربين وتتساوى البرتغال معها في ذلك حيث يتولى ثلاثة مدربين برتغاليين تدريب ثلاث منتخبات في بطولة أمم أفريقيا وتأتي بلجيكا والجزائر في المركز الثاني بواقع مدربين فقط، وتعد الجزائر الدولة الإفريقية الوحيدة التي تمتلك أكثر من مدرب في البطولة حيث تضم مدربين هما جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر وعادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا.

جنسية مدرب منتخب ساحل العاج:

مدرب منتخب ساحل العاج هو “جون لويز جاكسيه” وهو لاعب كرة قدم سابق احترف مع نادي مونبلييه الفرنسي.

جنسية مدرب بوركينا فاسو:

مدرب منتخب بوركينا فاسو هو الفرنسي “هربر فيلود” وهو المدرب السابق لمنتخب السودان والذي قادهم في النسخة السابقة من بطولة أمم أفريقيا.

مدرب منتخب مصر:

مدرب منتخب مصر هو البرتغالي روي فيتوريا وهو المدرب السابق لنادي النصر السعودي، سبق لفيتوريا أيضا تدريب أندية كبرى مثل نادي بنفيكا البرتغالي وسبارتاك موسكو الروسي.

مدرب منتخب نيجيريا:

مدرب منتخب نيجيريا هو البرتغالي جوزيه بيزيرو، احترف المدرب البرتغالي التدريب الدولي وله سجل كبير مع أندية عالمية وعرف عنه أنه كان مساعدا مدربا لكارلوس كيروش في فترة تدريبه لفريق ريال مدريد، تولى المدرب أيضا تدريب فريق سبورتينغ ليشبونة البرتغالي ووصل معه لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي في 2004.

مدرب منتخب جامبيا:

شهد منتخب جامبيا تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة وكل ذلك بفضل المدرب توم سنتفيت وهو مدرب بلجيكي، أضاف المدرب البلجيكي الكثير لمنتخب غامبيا حيث قام باستدعاء الكثير من اللاعبين الشباب في مختلف الأندية الأوروبية في مختلف الدرجات وأدت جهود المدرب البلجيكي لوصول منتخب جامبيا لأدوار متقدمة في بطولة أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون.

مدرب منتخب السنغال:

مدرب منتخب السنغال هو اليو سيسيه وهو مدرب سنغالي ولاعب سابق، قاد سيسيه منتخب السنغال في كأس العالم 2018 وكأس العالم 2022 وكان أحد أبرز عناصر تأهل السنغال لربع نهائي مونديال 2002 كلاعب.

مدرب منتخب المغرب:

مدرب منتخب المغرب هو وليد الركراكي وهو المدرب الذي قاد منتخب المغرب للتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022، يعد الركراكي أحد أفضل المدربين في أفريقيا كما إنه المدرب المغربي الوهيب في القائمة.

يذكر أن بطولة أمم أفريقيا ستنطلق في الثالث عشر من يناير المقبل في ساحل العاج.