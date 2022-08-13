جميع أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2022

دائما ما نجد مسابقة الحلم تحصل على معدل بحث كبير في محرك البحث جوجل، و محركات البحث الاخرى، حيث تعمل مسابقة الحلم من قناة م بي سي Mbc، على تحقيق أحلام الكثير من الأشخاص في العالم من مختلف الدول العربية، ويسعى الكثيرون إلى الدخول في السحب للفوز في المسابقة لتحقيق حلمهم.

فكثيرا ما نجد أشخاص يقومون بالبحث عن مسابقة الحلم من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، فهناك من يقوم بالكتابة في محركات البحث “كيفية المشاركة في مسابقة الحلم” و أخرون يبحثون عن أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2022.

الفوز في مسابقة الحلم حلم الكثيرين، ولهذا نجد أن برنامج الحلم المعروض على قناة م بي سي والذي يقدمه الإعلامي الشهير مصطفى الأغا يحصل على مشاهدات مرتفعة جدا، نظرا للكم الهائل من الأشخاص الذين يتابعون برنامج الحلم والذين يقومون بإدخال رقم هواتفهم وإرسال الرسالة للمشاركة في المسابقة.

و المعروف أن مسابقة الحلم هي من أشهر البرامج التليفزيونية المعروضة في العالم العربي، حيث تعتمد مسابقة الحلم على عملية سحب و إختيار الفائز عشوائيا من مجموع الأشخاص الذين يشاركون في مسابقة عن طريق إرسال حلم، dream أو rêve عبر رسالة نصية.

ويشترط أن يتم الإجابة على السؤال الأول الذي يتم إرساله من طرف مسابقة الحلم بشكل أوتوماتيكي لكي يتمكن المشارك من الدخول في السحب أثناء عرض البرنامج، و كلما قام المشارك في مسابقة الحلم بالإجابة على أسئلة أكثر تتضاعف فرصه في الفوز ويتم تكرار رقم هاتفه في السحب أكثر من مرة حسب عدد الفرص التي حصل عليها من خلال الأسئلة التي وصلته عبر خدمة الرسائل النصية و أجاب عليها بشكل صحيح.

فالمشارك الذي أجاب على 10 أسئلة مثلا فرصه تتضاعف مقارنة بشخص الذي قام بالإجابة على سؤال واحد.

ومما لا شك فيه أن خدمة الرسائل النصية هي الأكثر تداولا ولكن ليست هي الطريقة الوحيدة للمشاركة في مسابقة الحلم و إنما يمكن المشاركة كذلك من خلال موقع الويب الخاص بالمسابقة، وأيضا من خلال تطبيق الحلم للهاتف المتوفر على متجر أبل و أندرويد.

وهذه قائمة لأرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2022 حسب الدولة التي تقيم فيها:

السعودية:

_858888 شبكة STC

_650444 شبكة زين

_300300 شبكة فرجين موبيل

_313131 شبكة بيبرا

الإمارات:

_5544 Etisalat

_3636Du

الكويت:

_4141 Zain

_4141 GSM

البحرين:

_94000 GSM

العراق:

_2266 Asiacell

_2770 Zain

_2180 karek

فلسطين:

_1625 Jawwal

_6244 wataniya

مصر:

_95458 GSM

_58880 Orange

سوريا:

_1565 Syriatel

_1555 MTN

اليمن:

_5222 Sabafon

_ MTN 2622

عمان: 90434

الأردن: 98858 GSM

المغرب: 9669 GSM

تونس: 85988 GSM

وبالنسبة للأشخاص الذين لم يجدوا الأرقام الخاصة بالدولة التي يقيمون فيها في هذه القائمة فهناك أرقام موحدة قام بعملها فريق عمل مسابقة الحلم لتمكينهم من المشاركة في المسابقة وهذه الأرقام الموحدة صالحة لكل الدول.

الأرقام الموحدة لمسابقة الحلم:

0088216101092

00821622775627

قامت مسابقة الحلم بتحقيق حلم الكثير من الأشخاص منذ بداية البرنامج، ولكن في المقابل هناك الكثير والكثير من الأشخاص ينتظرون دورهم للفوز في المسابقة لكي يتمكنوا هم الآخرين من تحقيق أحلامهم، والفوز في مسابقة الحلم هو بحد ذاته حلم للكثيرين.