تيك توك وسناب شات.. كيف يصنعان الذوق العام للشباب الخليجي؟

في السنوات الأخيرة تحولت منصات مثل تيك توك وسناب شات من مجرد تطبيقات ترفيهية إلى أدوات مؤثرة ترسم ملامح حياة الشباب الخليجي، فلم تعد الموضة أو الأكل أو حتى أماكن السفر يتم تحديدها من خلال حملة إعلانية تقليدية، ولكن أصبح الأمر أبسط من ذلك بكثير من خلال فيديو قصير أو “ستوري” لأحد الشخصيات المؤثرة على هذه المنصة أو تلك.

ولكي تتضح لك الرؤية عزيزي القارئ؛ إنك قد تجد اليوم كافيه جديد في الرياض أو مطعم في دبي مزدحما خلال ساعات فقط من خلال ترند على منصة تيك توك، بل إنك تجد ماركات أزياء عالمية أو محلية أصبحت تتنافس على تعاون مع “إنفلونسر” خليجي واحد فقط، وذلك لأن كلمة واحدة منه تكفي لتغيير توجه آلاف المتابعين.

ترندات خليجية صنعت ضجة

هناك عدد من الترندات الخليجية أحدث ضجة كبيرة في فترات زمنية قصيرة جدًا مثل:

مقاطع “التجارب الكوميدية” في شوارع الرياض والدوحة”. تحديات الأكل الحار التي انتشرت من الكويت إلى السعودية. هاشتاقات وطنية في المناسبات (اليوم الوطني، يوم العلم الإماراتي) وتحولت جميعها لظاهرة اجتماعية بفضل زخم التفاعلات التي حظيت به.

ثقافة استهلاك مبالغ فيها

ومن الملفت للانتباه أن تجد وراء هذا البريق اللامع لهذه المنصات جانب آخر هو أن سرعة الترندات تصنع أحيانا ثقافة استهلاك مبالغ فيها، وتخلق نوع من المقارنات الإجتماعية التي قد تشعر البعض بالنقص أو تصنع ضغطا اجتماعيا.

كما أن إدمان هذه المنصات، والذي أصبح من سلبياتها الواضحة من خلال الجلوس لساعات الطويلة وتضييع اليوم بكامله في متابعة مقاطع قصيرة على حساب الدراسة أو العمل صار من موبقات هذه المنصات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المنصات قد تصيب بمرض فقدان الهوية من خلال الانجراف نحو ترندات بتقليد أعمى لا تمت لقيم مجتمعاتنا العربية والإسلامية بل تعبر فقط عن قيم الغرب المنغمسة في الشهوات.

وعلى الرغم من ذلك؛ فإنه لا يمكن إنكار أن هذه المنصات فتحت للشباب أبوابا جديدة لصناعة المحتوى البناء، والعلامات الشخصية، وتحقيق دخل مادي من خلال التسويق الرقمي.

وختاما؛ تيك توك وسناب شات لم يعودا مجرد تطبيقات اجتماعية، بل إنهما صارتا مرآة تعكس الواقع وتعيد تشكيله، وذلك بين إيجابيات خلق فرص جديدة للشباب، وسلبيات الضغوط الاجتماعية والنفسية وثقافة الاستهلاك السريعة، وعموما فإن تأثير هذه المنصات على الذوق العام في الخليج العربي يعتبر أبرز ظواهر هذا العصر الرقمي بامتياز.