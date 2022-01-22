توقعات مُذهلة في قيامة عثمان الحلقة 79 ومن يُنقذ البطل وتوروغوت من الموت

يترقب كل عشاق المسلسل التركي التاريخي قيامة عثمان الحلقة 79 والتي من المتوقع أن تكون مشتعلة كما كانت الحلقات الأخيرة، خاصة بعد أن يتمكن غيخاتو قائد المغول من أسر القائد التركي وجنوده خاصة بعد قام بقتل جوكتوغ أمام أعينهم وسط صرخاتهم، وظهر من الإعلان الأول للحلقة المُقبلة كيف أن المغول يقومون بتعذيب عثمان ورفاقه، وهنا التساؤل المُحير لماذا لم يتخلص القائد المغولي بشكل مباشر منهم والإجابة هنا هي أنه يحتاج لعثمان ومحاربيه وسوف يحاول عقد صفقة معهم مقابل حياتهم.

صفقة غيخاتو المُتوقعة في قيامة عثمان الحلقة 79

تلك الصفقة لابد منها فجميع التوقعات تؤكد أنه لا مُنقذ لعثمان غيرها فكل المحاربين معه وفي قبضة غيخاتو، وتوروغوت هو الآخر مُنشغل مع نيكولا الذي وضح من الإعلان أنه سوف يكون هو أيضًا تحت قبضة الحاكم نيكولا، ولكن دعونا أولا نُكمل الحديث عن الصفقة المُرتقبة والتي جهز لها المؤلف طوال الحلقات الماضية حيث أن الخناق تم تضييقه على عثمان بشكل واضح ولم يعد له غيرها.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 79 لقاء ثلاثي يجمع بين الوزير علم شاه وغيخاتو بحيث يسترد عثمان سيادة القبيلة ويعود لها حيًا، مقابل أن يُصبح رجل القائد المغولي في المنطقة وبالطبع سوف يضطر عثمان لقبول ذلك انقاذًا لروحه وروح جنوده لحين المراوغة والعوددة مرة أخرى بقوة لمواجهة جميع أعداؤه.

مُنقذ توروغوت

شاهدنا في الإعلان أن توروغوت مُلقى على الأرض ونيكولا يمسك بسيفه ويُريد قتله ولكن من سيُنقذه هو في الغالب روغاتوس الذي بدأ يميل للإسلام وللأتراك بشكل واضح، خاصة بعد أن جلبوا له جنوده المُخلصين والذين إلتقى بهم في خيمة الراعي بقي مشهد آخر لا يقل إثارة عن المشهدين السابقين، وهو الخاص بمهاجمة جوليا لعائلة عثمان أثناء خروجهم من القبيلة إلى منفاهم بمرافقة بوران.

ولكن على ما يبدو أن قيامة عثمان الحلقة 79 سوف تشهد عودة بوران خاصة عندما يرى جوليا أمامه، وقد تكون عودته هذه من خلال القضاء عليها خاصة أنه لم يعد له دور خلال الأحداث القادمة مع انضمام كوسيس وروغاتوس للأتراك.