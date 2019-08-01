توفت والدتها وهى في عمر العامين وخالتها فنانة معتزلة شهيرة وخلعت الحجاب لهذا السبب.. محطات في حياة الفنانة الليبية «غادة عادل»

ولم يكن من بين حساباتها أن تخوض إلي مجال التمثيل يومًا، حينما ولدت في “ليبيا” وجاءت منها بصحبة أسرتها إلي مصر عندما بلغت من العمر ثمانية عشر عامًا، بهدف البحث عن الإستقرار في أم الدنيا، ولكن القدر ساقها إلي ما لم يكن في الحسبان، وبعد أعوام قليلة سارت من بين قائمة النجمات التي قدمت للفن والدراما الكثير من الأعمال، وساعدها علي ذلك ظهور موهبتها الخفية، إنها الفنانة “غادة عادل” وبعض المحطات الهامة في حياتها بمناسبة ذكري ميلادها.

نشأتها

في اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر عام 1974 ولدت الفنانة “غادة عادل إبراهيم فرج صدقي”، في ليبيا وتحديدًا في منطقة “بنغازي”، لأب فلسطيني الجنسية وكان يعمل كمحاسب، وأم سورية الجنسية توفت حينما أتمت غادة أول عامين من عمرها، لتتولي زوجة والدها تربيتها ورعايتها، ولديها من الأشقاء أخ يكبرها، وثلاثة أخري من أب واحد وهم “مروة، مها، مي”.

وتربطها صلة قرابة بالفنانة المعتزلة “شمس البارودي” زوجة الفنان المصري حسن يوسف، حيث تكون خالتها، وأشارت غادة علي أن زوجة والدها كان تعاملها برفق ولم تمارس معها القسوة كما يفعلن الكثيرات مع أولاد أزواجهن، وكانت أيضًا تفضلها علي بناتها الثلاثة.

ممارسة الغناء

أثناء المرحلة الإبتدائية مارست الغناء وشاركت في بعض الحفلات المدرسية، وأيضًا في المرحلة الإعدادية، وأثناء وجودها في ليبيا لم تلتحق بالجامعة وتتجه إلي دراسة المحاسبة بأحد المعاهد هناك، حسب ما ذكرته بإحدي اللقاءات الصحفية.

عملها كموديل

في بداية حياتها عملت كموديل إعلانات، وفي تلك الفترة إلتقت بالمخرج “مجدي الهواري” الذي كان يعمل مخرجًا لبعض الإعلانات أنذاك، وبدأ الحب يتسلل إليهما ويسكن في قلوبهما، حتي إنتهي بالزواج.