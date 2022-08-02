ردود أفعال الوسط الفني على توبة مغني مهرجان «مفيش صاحب بيتصاحب»

تصدر فارس حميدة مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان توبته من الغناء واتجاهه إلى الإنشاد الديني، خصوصًا أنه أحد المؤدين لمهرجان “مفيش صاحب بيتصاحب” الذي صدر منذ 7 سنوات وحقق نجاح كبير، أصدر «فارس» منذ أيام أنشودة بعنوان «العليل» يبرز فيها قوة صوته وأدائه في الإنشاد، لذلك حصل على دعم كبير من الكثير من الأشخاص، ولكنه حصل أيضًا على هجوم من بعض الشخصيات الإعلامية لسبب معين.

من هو فارس حميدة؟

اشتهر فارس حميدة بأدائه لمهرجان “مفيش صاحب بيتصاحب” الذي صدر عام 2015 وحقق نجاح كبير وصل إلى أكثر من 150 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، تعاون في الغناء مع حسن البرنس وناصر غاندي في فرقة “شبيك لبيك” الذين اشتهروا باسم “أولاد سليم اللبانين”.

سبب توبة فارس حميدة

أعلن فارس حميدة توبته من الغناء منذ شهور وبدأ في أداء الأناشيد الدينية، وفي هذا الفيديو يوضح حاله بعد إعلان توبته.

حصل فارس على دعم كبير من الكثير من الناس بالإضافة لشخصيات شهيرة مثل عبدالله رشدي، وعبدالله الشريف، وإياد قنيبي على أنشودته الأخيرة (العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب) التي تعتبر أولى أعماله الرسمية من بعد قرار اعتزاله غناء المهرجانات.

حققت أنشودة «العليل» المركز الثالث ضمن قائمة المحتوى الرائج على موقع يوتيوب، كما وصلت لأكثر من 750 ألف مشاهدة خلال 4 أيام فقط منذ صدورها.

رد فعل طارق الشناوي على توبة فارس حميدة

دخل الناقد الفني «طارق الشناوي» في مداخلة هاتفية في برنامج مصر جديدة على قناة etc، وقال التالي: “أنت حر، تريد غناء أغاني عاطفية أفعل، تريد غناء أغاني دينية أفعل، ولكن لا تُحَرِم” مستشهدًا بمطرب اشتهر عند الجمهور بالغناء الديني وهو محمد الكحلاوي، ومن ثم أضافت المذيعة قائلة لفارس حميدة: “لا تعمل كداعية، ما هي ثقافتك أو مؤهلاتك لكي تعمل كداعية؟”.

مداخلة فارس حميدة في قناة الصحة والجمال

دخل فارس حميدة في مداخلة هاتفية لبرنامج “الثامنة مساءًا” على قناة الصحة والجمال، قامت مذيعة البرنامج بسؤاله: “هل ترى أن الأغاني ليست طريق حق؟ أم هل ترى أن غناء المهرجانات بالتحديد هو الذي ليس طريق حق؟” فرد عليها فارس قائلًا “الحلال بين والحرام بين، وجميعنا نعرف أن الأغاني والغناء محرم”.

لتقاطعه المذيعة قائلة “ليس جميعنا نعرف هذا الأمر يا فارس، هذا الموضوع خاضع لآراء العلماء الذين هم غير موجودين معنا الآن، لذلك تجنب الحديث عن الحلال والحرام”.

ليرد عليها فارس “أنا أفكر في هذا الموضوع بمنظور آخر، ففي يوم القيامة هل الأغاني التي أديتها ستكون في ميزان حسناتي أم في ميزان سيئاتي؟”.

لترد عليه المذيعة بسؤال ولكن لم يجبها فارس لاستئذانه لإنهاء المكالمة لأداء فريضة صلاة العشاء ومن ثم تنتهي المكالمة.