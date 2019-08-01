تم إعتقاله 9 أيام لهذا السبب ومات «إكلينيكيًا» بسبب خطأ طبي.. محطات في حياة الفنان الراحل «أحمد راتب»

علي الرغم من عدم حصوله علي أدوار البطولة المنفردة، إلا أنه تميز كثيرًا في أدواره الثانوية التي قدمها طوال مسيرته الفنية التي بلغت نحو 450 عمل تنوعوا ما بين سينما ودراما ومسرح، وبدأها من خلال أدوار الكوميديا حينما كان شابًا، وأشهر ما قدم حينئذ مسرحية سك علي بناتك مع الراحل فؤاد المهندس، وإنتقل إلي الأدوار الشريرة، وإختتمها بأدوار التراجيدي في السنوات الأخيرة، إنه الفنان الراحل أحمد راتب.

البطاقة الذاتية

في اليوم الثالث والعشرين من شهر يناير لعام 1949 ولد “أحمد كمال الدين راتب”، بمنطقة السيدة زينب الكائنة بمحافظة القاهرة، أحب التمثيل منذ نعومة أظافره، لذلك إنضم إلي فريق المسرح بالمدرسة، وكان والده يميل إلي الأدب والشعر لذلك تأثر بذلك وإستطاع أن يمثل باللغة العربية الفصحي.

الشعور بالإحباط

وبعد المرحلة الثانوية إلتحق بكلية الهندسة، وحينها إنضم إلي فرقة التمثيل، وفي العام الدراسي الثالث رسب بالكلية، فقرر أن يتركها بعدما شعر بالإحباط، ليتجه إلي التمثيل بدلًا من الهندسة، وحينما علم والده بذلك لم يعارضه ونصحه بدراسة الفن بالمعهد، وفي الوقت نفسه يستكمل دراسته للهندسة، وبالفعل هذا ما حدث فقد وازي بين المعهد والكلية حتي حصل علي بكالوريوس هندسة منها.

تعرضه للإعتقال

خلال المرحلة الجامعية شارك بإحدي المظاهرات الإحتجاجية علي النكسة، فتم إعتقاله لمدة تسعة أيام، وكان ذلك في عام 1968.