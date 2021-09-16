“تميزت أدواره بالشر وذهبت به طليقته إلى قسم البوليس وعملت له محضراً”.. ما لا تعرفه عن زين العشماوى

الفنان زين العشماوى، والذى ولد 8 من شهر مايو لعام 1934، فى دمياط وكان أغلب أُسرته تعمل فى مجال القضاء والمحاماه، درس زين فى المعهد العالى للفنون المسرحية وتخرج منه، وبدأ مشوارة الفنى من المسرح، وتنقل بين الكثير من الفرق المسرحية المشهورة فى ذلك الوقت، فقام بالإلتحاق بفرقة الراحل إسماعيل ياسين ثم إنتقل بعدها إلى فرقة رمسيس للفنان الراحل يوسف بيه وهبى، والتى شارك معها فى الكثير من المسرحيات، ثم إنتقل إلى فرقة ساعة لقلبك الإذاعية الكوميدية.

قدم العشماوى أول فيلم سينمائى تحت عنوان “أنا وأُمى” عام 1960، والفيلم من بطولة تحية كاريوكا ورشدى أباظة، وقدم لنا فيه دور اللص، وبرع زين فى تقديم أدوار الشر وأتقنها، كما تميز فى تقديم دور الضابط فى الكثير من الأفلام والى تميز فى تقديمه ومنها:ـ “صاحب الجلالة، بطل للنهاية، صراع الجبابرة”.

ورغم تميزه فى تقديم أدوار الشر، فقد نجح أيضاً فى تقديم أدوار الخير، ومنها فيلم الخطايا حيث قدم دور الضابط، والذى تعاطف مع الراحل عبدالحليم فى المأساه التى مر بها، وتعامل معها بكل إجلال وإحترام، وفى عام 1964 بدأ العمل بالتلفزيون فى مسلسل “خيال المأته” مع الفنان عبدالله غيث، وفى عام 1989 قدم مسلسل “أنا وأنت وبابا فى المشمش” مع الفنانة فردوس عبدالحميد.

قام زين بتقديم الكثير من المسرحيات من أهمها “إسبوتن” بمشاركة يوسف وهبى، ومسرحية “الواد النمس” مع المعروف محمد نجم، وأيضاً “الغبى وأنا” بمشاركة الفنان سيد زيان، وإبتعد العشماوى على التمثيل 4 سنوات، والذى عمل خلال تلك الفترة مدرساً للتمثيل الصامت فى معهد جمال الدين الميدادى للموسيقى والتمثيل بدولة ليبيا الشقيقة.

زين له أُخت أسمها هناء العشماوى، والتى تعتبر أهم عازفة “كلارينيت” فى مصر، كما أنها أول فتاه عربية تشارك فى حفلة يوجد بها هذه الألة الغريبة، وهى تعد أهم مدرسى “كلارنينت” فى المعهد العالى للموسيقا، وأخ يسمى رضا العشماوى، والذى إشتهر برقص الباليه، كما أن له أُخت أُخرى تسمى عفاف، وقد تخرجت من المعهد العالى للموسيقى.

قام الفنان بالزواج من المطربة المعروفة حورية حسن، وعُرفت فى تلك الفترة بالمطربة الطائرة، بسبب كثرة سفرها، لإحياء الكثير من الحفلات الغنائية بالدول العربية، وأنجب أبنته الوحيدة حنان، وإنفصل عن زوجته فى الفترة الأخيرة من حياته.

وفى ذات يوم فوجئت طليقته به يتهجم عليها فى بيتها بعد منصف الليل، وحاولت أن تصرفه إلا أنه أصر على البقاء، وأكد لها أنه نادم على أنه طلاقها، وأنه يجب أن يتكلم معها للعودة إليها، وأثناء الحوار حدث صدام بينهما إنتهى بالذهاب إلى قسم بوليس قصر النيل، وقام الفنان بالإعتذار، ولم تقبل طليقة الإعتذار وأصرت على عمل محضر بالواقعة، وصممت على أخذ تعهد بعدم التعرض لها مرة ثانية، وتزوج بعدها من الفنانة فتحية عبدالغنى.

وفى عام 1990 قدم زين أخر مسلسل له “حالة مراهقة” بجانب الفنان محمد صبحى، وتوفى بعدها بعام عن عمر يناهز 57 عاماً، حيث أنه قد أُصيب بمرض القلب قبل وفاته بثلاثة سنوات.